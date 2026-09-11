Sicurezza stradale in Ticino: dove saranno i controlli programmati della velocità dal 14 al 20 settembre

La Polizia cantonale e le polizie comunali del Cantone Ticino hanno annunciato una nuova serie di controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, previsti per la settimana dal 14 al 20 settembre 2026. La misura rientra nelle abituali attività di prevenzione per incrementare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti. L’eccesso di velocità rappresenta infatti un pericolo costante sulle strade.

Come ricordato dalle forze dell’ordine nel comunicato ufficiale, «la velocità elevata è una delle principali cause di incidenti, con esiti talvolta gravi o addirittura fatali». Da qui l’esortazione rivolta a chiunque si metta alla guida: «Si rinnova l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada».

I pattugliamenti e i radar mobili interesseranno diversi distretti del territorio ticinese:

Distretto di Bellinzona: controlli previsti ad Arbedo, Bellinzona, Camorino, Giubiasco, Gorduno, Gudo, Monte Carasso, Preonzo e Ravecchia.

Distretto di Blenio: postazioni segnalate ad Acquacalda e Malvaglia.

Distretto di Leventina: verifiche nei Comuni di Bedretto, Giornico e Polmengo.

Distretto di Locarno: controlli dislocati ad Ascona, Locarno, Orselina e Porto Ronco.

Distretto di Lugano: pattuglie attive ad Agno, Arbostora, Bedigliora, Bioggio, Cadempino, Canobbio, Caslano, Cureglia, Gravesano, Magliaso, Massagno, Mezzovico, Molinazzo di Monteggio, Montagnola, Paradiso, Piandera, Ponte Capriasca, Pura, Rovio, Taverne e Tesserete.

Distretto di Mendrisio: rilevamenti posizionati a Balerna, Mendrisio, Novazzano e Riva San Vitale.

Distretto di Riviera: verifiche programmate a Biasca e Osogna Stazione.

Per quanto riguarda i posteggi semi-stazionari, gli impianti saranno attivi nelle località di Molino Nuovo e Stabio.

Dall’elenco reso pubblico restano esclusi i controlli effettuati con auto civetta e le rilevazioni tramite pistola laser, riservate esclusivamente al contrasto delle infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. I radar preannunciati non saranno inoltre operativi sulla rete autostradale, in seguito al parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

La Polizia cantonale si riserva comunque il diritto di svolgere controlli straordinari non annunciati sull’intero territorio per prevenire comportamenti pericolosi. Allo stesso tempo, le verifiche previste potrebbero subire variazioni o annullamenti in caso di esigenze di servizio o imprevisti tecnici.