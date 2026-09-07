Sinistra Italiana, a Varese la prima festa provinciale tra Malpensa, PGT e diritti del lavoro

Diritti e dignità, sicurezza ed economia, ma anche il nodo Malpensa-Parco del Ticino e le ultime novità sul Piano di Governo del Territorio. Sono stati questi i temi al centro della prima festa provinciale di Sinistra Italiana, che si è tenuta ieri, domenica 6 settembre, a Varese.

Gli interventi

Tra gli ospiti che sono intervenuti sui temi in agenda figurano il senatore Tino Magni e la segretaria provinciale della CGIL, Stefania Filetti. Maria Grazia D’Amico, consigliera comunale, ha aggiornato i presenti sulle ultime notizie relative al PGT, mentre con Alberto Tognola è stato affrontato il tema, definito delicato dagli organizzatori, di Malpensa e del Parco del Ticino.

Le associazioni presenti

All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti di diverse realtà del territorio, tra cui Collettiva, COLCE e il Comitato Varesino per la Palestina, che secondo gli organizzatori hanno contribuito a delineare un quadro della società reale locale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Cinzia Iommazzo, che ha curato la gestione del tavolo dei relatori.

Il bilancio della giornata

Per Sinistra Italiana l’appuntamento è stato “un proficuo momento di confronto e di scambio”. Gli organizzatori sottolineano l’importanza di avere un canale di comunicazione diretto con le associazioni del territorio che si occupano di lavoro, sociale, marginalità e territorio. “Abbiamo un grande lavoro davanti a noi”, ha dichiarato il segretario provinciale di Sinistra Italiana, Niccolò Minonzio, augurandosi che l’iniziativa “sia solo la prima” di una serie, con l’obiettivo dichiarato di “costruire insieme un Paese più giusto, più verde e più libero”.