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Sinistra Italiana Varese in festa a Bobbiate: confronto politico e musica con il senatore Tino Magni

Domenica 6 settembre al Circolo "Da Cesare" una giornata tra dibattiti, associazioni locali e intrattenimento. Al centro dell'incontro il tavolo sulla piattaforma "Decidiamo!"

Generico 31 Aug 2026

Domenica 6 settembre il Circolo di Bobbiate “Da Cesare”, in via Giovanni Macchi 39, ospita la Festa di Sinistra Italiana Varese, un appuntamento aperto al pubblico che unisce dibattito politico, momenti di confronto con le realtà del territorio e intrattenimento musicale.

Il programma della giornata prenderà il via alle ore 14.30 con l’apertura della sala. Alle 15.00 è previsto l’intervento inaugurale del senatore Tino Magni, a cui farà seguito un tavolo di discussione che vedrà coinvolte le associazioni locali per un confronto basato sulla piattaforma programmatico-politica “Decidiamo!”.

La manifestazione proseguirà nel tardo pomeriggio con un momento conviviale: dalle 18.30 alle 19.30 sarà servito l’aperitivo con rinfresco. A chiudere l’evento, a partire dalle ore 20.30, sarà la serata di musica dal vivo aperta a tutti i partecipanti.

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Pubblicato il 05 Settembre 2026
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