Smartt Valley apre a Daverio l’Aera education, inaugurazione sabato con il ministro
Sabato 12 settembre l’inaugurazione istituzionale della nuova Area Education per i ragazzi. A fine mese partirà il primo percorso in Meccatronica Gestionale; tra i progetti anche lo “Startup Garage” dedicato all’imprenditorialità giovanile
Formazione, imprese e nuove generazioni nello stesso luogo, per costruire insieme le competenze richieste dalla manifattura. È con questo obiettivo che sabato 12 settembre Smartt Valley inaugura la nuova Area Education nella sede di via Roma 57 a Daverio.
L’apertura sarà celebrata con un evento istituzionale, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e territoriali, del mondo produttivo e della formazione, insieme alle realtà che hanno contribuito allo sviluppo dell’iniziativa.
La nuova area nasce per ridurre la distanza tra formazione e lavoro, coinvolgendo direttamente le aziende nella costruzione dei percorsi e creando occasioni nelle quali i ragazzi possano confrontarsi con professionisti e bisogni reali dell’industria.
Il primo IFTS costruito con il territorio
La prima applicazione concreta di questo modello partirà a fine settembre con il percorso IFTS in Meccatronica Gestionale, coprogettato con ITS Lombardia Meccatronica Academy e con il coinvolgimento del tessuto produttivo locale.
Nei mesi scorsi il confronto con le aziende ha permesso di definire contenuti e profili professionali a partire dalle esigenze emerse direttamente dal mercato del lavoro. Openjobmetis ha affiancato il progetto nella selezione dei ragazzi e nel matching con le realtà coinvolte.
L’IFTS in Meccatronica Gestionale è il primo di una serie di percorsi post-diploma che già dal prossimo anno si amplierà con nuove proposte, sia IFTS annuali sia ITS biennali.
Formazione tecnica e lavoro per i giovani del territorio? SMARTT VAlley risponde. Al via il primo percorso in meccatronica gestionale
Startup Garage
Accanto ai percorsi formativi nascerà lo “Startup Garage“, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 25 anni che vogliono sviluppare e mettere alla prova un’idea imprenditoriale.
Il progetto arriva a Daverio attraverso una collaborazione attiva con SUPSI – Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, dove il modello è operativo da anni. I partecipanti, i cosiddetti skipper, lavoreranno sulle proprie idee insieme ad altri ragazzi e mentor, in un contesto che valorizza sperimentazione, confronto e capacità di rimettere in discussione un progetto.
Un’idea può partire ancora acerba, cambiare forma e crescere grazie al contributo degli altri. Lo “Startup Garage” nasce proprio per creare uno spazio in cui provare, sbagliare, correggere e far evolvere un’intuizione fino a renderla più solida.
Education e Innovation nello stesso ecosistema
«Oggi molte imprese faticano a trovare figure pronte a entrare davvero nel lavoro, perché spesso la formazione resta troppo distante dalla realtà aziendale. Ciò che si impara deve potersi confrontare con ciò che accade ogni giorno in azienda, così i ragazzi arrivano più preparati e le imprese possono contribuire a costruire le professionalità di cui avranno bisogno», ha detto Gabriele Caragnano, Presidente di Fondazione Ergo.
È questa la logica che tiene insieme Education e Innovation in Smartt Valley. La formazione si sviluppa dentro un ambiente che evolve insieme all’industria, mentre ciò che nasce dall’innovazione può entrare nei percorsi e diventare esperienza concreta per chi si sta formando.
L’obiettivo è creare una continuità reale tra ciò che si apprende e il contesto in cui quelle conoscenze verranno poi utilizzate, facendo convivere nello stesso ecosistema crescita delle persone e trasformazione della manifattura.
Nato dalla visione e dall’esperienza di Fondazione Ergo, Smartt Valley sviluppa questo modello a Daverio con un forte radicamento nel territorio varesino e un’ambizione che guarda oltre i confini locali.
L’apertura dell’Area Education rappresenta una nuova tappa di un percorso iniziato nel 2024 e destinato a proseguire fino al completamento del progetto entro la fine del 2027. La riqualificazione dell’ex fabbrica è sostenuta dal Bando Progetti Emblematici Maggiori 2024, con un contributo complessivo di 3 milioni di euro, di cui 2 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 1 milione da Regione Lombardia.
L’inaugurazione del 12 settembre
La mattinata prevede il taglio del nastro, la visita all’Area Education e la presentazione del percorso di sviluppo di Smartt Valley. A chiusura degli interventi istituzionali è previsto quello del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.
In occasione dell’evento sarà inoltre presentata la mostra fotografica inedita “What Remains” di Gigi Soldano, organizzata da La Focale di Buguggiate.
L’evento è realizzato con il patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Università degli Studi dell’Insubria, Camera di Commercio di Varese e Comune di Daverio, con il contributo di Fondazione Cariplo, Kearney, Tecniplast e Fondazione Ergo e in collaborazione con ITS Lombardia Meccatronica Academy, Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, Confindustria Varese e Confapi Varese.
Da studenti a tecnici specializzati in un anno: a Daverio parte l’IFTS in Meccatronica gestionale
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