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Canton Ticino

Soccorso al treno: nella notte di sabato la grande esercitazione nella galleria del Monte Ceneri

La simulazione nella Galleria di base del Monte Ceneri coinvolgerà anche la polizia cantonale e le diverse forze d'intervento del soccorso

Monte Ceneri - Prove di evacuazione alla galleria di base - foto di Massimo Pedrazzini

Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 le Ferrovie Federali Svizzere, in collaborazione con la polizia cantonale ticinese e le forze d’intervento del Canton Ticino, svolgeranno un’esercitazione di salvataggio nella Galleria di base del Monte Ceneri (GBC, nella foto una precedente esercitazione). L’obiettivo è verificare e ottimizzare i processi di soccorso per garantire la massima sicurezza della clientela e del personale.

Per le FFS la sicurezza dei viaggiatori e del personale ha la massima priorità. Le gallerie ferroviarie vengono verificate periodicamente, non solo prima della loro messa in esercizio, ma anche durante l’esercizio regolare, quando sono quotidianamente attraversate da treni viaggiatori, merci e di servizio. Grazie a queste esercitazioni, le FFS, insieme alle forze d’intervento cantonali, possono prepararsi in modo mirato ad affrontare situazioni di emergenza reali, agendo in modo rapido, efficiente e competente. Ciò si traduce in un beneficio concreto per l’intera clientela, che può contare su standard di sicurezza elevati e costantemente aggiornati.

Esercitazioni regolari nelle principali gallerie

In tutta la Svizzera le FFS eseguono regolarmente esercitazioni di salvataggio nelle proprie gallerie, in stretta collaborazione con le forze d’intervento cantonali. Le principali gallerie, come la galleria di base del Monte Ceneri e la galleria di base del San Gottardo – tra le più moderne e sicure – vengono sottoposte a esercitazioni ogni sei anni. Tra un’esercitazione e l’altra, le FFS organizzano inoltre formazioni e aggiornamenti per le forze di intervento, affinché tutte le persone coinvolte siano sempre preparate a gestire scenari complessi in modo coordinato.

Le FFS si impegnano al massimo per garantire in ogni momento la sicurezza della clientela e del personale. Le esercitazioni di salvataggio e la formazione continua rappresentano pilastri fondamentali di questo impegno.

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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