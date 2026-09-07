Solbiatese ko all’esordio: la Pistoiese s’impone 2-0 al “Melani”
Esordio amaro in campionato per la formazione nerazzurra che cede sul campo toscano sotto i colpi di Biagi e Motti nei primi minuti della seconda frazione di gioco
La Solbiatese incappa in una sconfitta al debutto in campionato sul campo della Pistoiese. Allo stadio “Melani” la sfida valida per la prima giornata si chiude con il punteggio di 2-0 per i padroni di casa, capaci di sbloccare e indirizzare il match nei primi minuti della ripresa grazie a una prestazione autorevole e a un avvio di secondo tempo decisamente arrembante.
Un primo tempo combattuto e ricco di occasioni
La gara si apre con la Pistoiese in pressione e subito pericolosa al 6′ con Saporetti, la cui conclusione dal limite finisce di poco a lato. Gli arancioni continuano a spingere ma la difesa nerazzurra regge, trovando in Cosentino un baluardo decisivo su due tentativi a botta sicura di Motti. La Solbiatese non resta a guardare e risponde in contropiede prima con Suatoni e poi al 33′ con Monteiro Barbosa, che impegna Giuliani. Il primo tempo regala brividi da entrambe le parti, con un’iniziativa di Lo Re che colpisce l’esterno della rete e un colpo di testa di Rossi che si spegne sul fondo, prima dell’intervallo a reti inviolate.
L’uno-due della Pistoiese decisivo nella ripresa
Il ritorno in campo è determinante per le sorti della partita. Al 2′ della ripresa, dopo un miracolo di Chironi su Saporetti e una lunga azione insistita nell’area ospite, Luperini viene affrontato dai difensori e sulla palla vagante si avventa Biagi, che firma il vantaggio interno. La Solbiatese accusa il colpo e al 9′ subisce il raddoppio: Motti orchestra la ripartenza, serve Saporetti e raccoglie poi l’assist in spaccata di Biagi per insaccare il 2-0 sul primo palo. Nonostante i cambi e un finale generoso, con Manzoni lesto a murare Silla al 41′, la formazione varesotta non riesce a riaprire i giochi.
TABELLINO
PISTOIESE 2-0 SOLBIATESE (0-0)
Marcatori: Biagi (P) al 2′ st., Motti (P) al 9′ st.
PISTOIESE: Giuliani, Tavanti, Gennari, Rossi (33′ st. Contini), Motti (33′ st. Accardi), Saporetti (13′ st. Corazza) Della Latta, Luperini, Maldonado, Biagi (40′ st. Campagna) Lagomarsino (37′ st. Manzoni). A disposizione: Bosi, Accardi, Contini, Corazza, Calia, Manzoni, Mennini, Oboe, Campagna. All. Bisoli.
SOLBIATESE: Chironi, Renner, Lo Re (16′ st. Dagrada), Gasparri (12′ st. Shaibu), Giudetti (16′ st. Martinez), Scapinello (12′ st. Silla) Suatoni, Gabrielli, Puka (32′ st. Guanziroli), Cosentino, Monteiro. A disposizione: Gadda, Martinez, Riboli, Dagrada, Shaibu, Silla, Guanziroli, Pandullo, Vitale.
Ammoniti: nessuno. Espulsi: nessuno.
Recupero: 2′ / 5′. Corner: 8 / 1
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.