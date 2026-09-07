Solbiatese ko all’esordio: la Pistoiese s’impone 2-0 al “Melani”

La Solbiatese incappa in una sconfitta al debutto in campionato sul campo della Pistoiese. Allo stadio “Melani” la sfida valida per la prima giornata si chiude con il punteggio di 2-0 per i padroni di casa, capaci di sbloccare e indirizzare il match nei primi minuti della ripresa grazie a una prestazione autorevole e a un avvio di secondo tempo decisamente arrembante.

Un primo tempo combattuto e ricco di occasioni

La gara si apre con la Pistoiese in pressione e subito pericolosa al 6′ con Saporetti, la cui conclusione dal limite finisce di poco a lato. Gli arancioni continuano a spingere ma la difesa nerazzurra regge, trovando in Cosentino un baluardo decisivo su due tentativi a botta sicura di Motti. La Solbiatese non resta a guardare e risponde in contropiede prima con Suatoni e poi al 33′ con Monteiro Barbosa, che impegna Giuliani. Il primo tempo regala brividi da entrambe le parti, con un’iniziativa di Lo Re che colpisce l’esterno della rete e un colpo di testa di Rossi che si spegne sul fondo, prima dell’intervallo a reti inviolate.

L’uno-due della Pistoiese decisivo nella ripresa

Il ritorno in campo è determinante per le sorti della partita. Al 2′ della ripresa, dopo un miracolo di Chironi su Saporetti e una lunga azione insistita nell’area ospite, Luperini viene affrontato dai difensori e sulla palla vagante si avventa Biagi, che firma il vantaggio interno. La Solbiatese accusa il colpo e al 9′ subisce il raddoppio: Motti orchestra la ripartenza, serve Saporetti e raccoglie poi l’assist in spaccata di Biagi per insaccare il 2-0 sul primo palo. Nonostante i cambi e un finale generoso, con Manzoni lesto a murare Silla al 41′, la formazione varesotta non riesce a riaprire i giochi.

TABELLINO

PISTOIESE 2-0 SOLBIATESE (0-0)

Marcatori: Biagi (P) al 2′ st., Motti (P) al 9′ st.

PISTOIESE: Giuliani, Tavanti, Gennari, Rossi (33′ st. Contini), Motti (33′ st. Accardi), Saporetti (13′ st. Corazza) Della Latta, Luperini, Maldonado, Biagi (40′ st. Campagna) Lagomarsino (37′ st. Manzoni). A disposizione: Bosi, Accardi, Contini, Corazza, Calia, Manzoni, Mennini, Oboe, Campagna. All. Bisoli.

SOLBIATESE: Chironi, Renner, Lo Re (16′ st. Dagrada), Gasparri (12′ st. Shaibu), Giudetti (16′ st. Martinez), Scapinello (12′ st. Silla) Suatoni, Gabrielli, Puka (32′ st. Guanziroli), Cosentino, Monteiro. A disposizione: Gadda, Martinez, Riboli, Dagrada, Shaibu, Silla, Guanziroli, Pandullo, Vitale.

Ammoniti: nessuno. Espulsi: nessuno.

Recupero: 2′ / 5′. Corner: 8 / 1