Spaccata nella notte al Gigante di Castellanza, sfondato l’ingresso e colpita la gioielleria
Il colpo è avvenuto intorno alle 4.30 di questa mattina, venerdì 4 settembre. I ladri sono scappati
Spaccata nella notte al centro commerciale Il Gigante di Castellanza, dove è stata presa di mira la gioielleria presente all’interno della struttura. Il colpo è avvenuto intorno alle 4.30 di questa mattina, venerdì 4 settembre.
A dare l’allarme è stato il sistema di sicurezza del centro commerciale. Sul posto sono immediatamente intervenute le guardie giurate che, una volta arrivate, hanno trovato l’ingresso del Gigante sfondato e la gioielleria già svaligiata. I responsabili del colpo erano riusciti nel frattempo a fuggire.
Sul posto sono poi arrivate le Forze dell’Ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica del furto e individuare gli autori.
Questa mattina la gioielleria risulta chiusa: sono in corso l’inventario della merce sottratta, la quantificazione dei danni e le operazioni necessarie per consentire la riapertura dell’attività.
Il colpo ha avuto conseguenze anche sull’accesso al supermercato. L’ingresso al Gigante è stato temporaneamente deviato in attesa delle operazioni di ripristino dell’entrata
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