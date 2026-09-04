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Spaccata nella notte al Gigante di Castellanza, sfondato l’ingresso e colpita la gioielleria

Il colpo è avvenuto intorno alle 4.30 di questa mattina, venerdì 4 settembre. I ladri sono scappati

Generico 31 Aug 2026

Spaccata nella notte al centro commerciale Il Gigante di Castellanza, dove è stata presa di mira la gioielleria presente all’interno della struttura. Il colpo è avvenuto intorno alle 4.30 di questa mattina, venerdì 4 settembre.

A dare l’allarme è stato il sistema di sicurezza del centro commerciale. Sul posto sono immediatamente intervenute le guardie giurate che, una volta arrivate, hanno trovato l’ingresso del Gigante sfondato e la gioielleria già svaligiata. I responsabili del colpo erano riusciti nel frattempo a fuggire.

Generico 31 Aug 2026

Sul posto sono poi arrivate le Forze dell’Ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica del furto e individuare gli autori.

Questa mattina la gioielleria risulta chiusa: sono in corso l’inventario della merce sottratta, la quantificazione dei danni e le operazioni necessarie per consentire la riapertura dell’attività.

Il colpo ha avuto conseguenze anche sull’accesso al supermercato. L’ingresso al Gigante è stato temporaneamente deviato in attesa delle operazioni di ripristino dell’entrata

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Valeria Arini
valeria.arini@legnanonews.com
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Pubblicato il 04 Settembre 2026
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