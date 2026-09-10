“Spazio Comune” è il nome scelto dai cittadini per il nuovo periodico della Città di Saronno
Il nome è stato scelto attraverso un contest rivolto alla cittadinanza: ha raccolto il 66,8% delle preferenze con 1.080 voti
Il nuovo periodico dell’Amministrazione comunale di Saronno che sostuirà Saronno Sette si chiamerà “Spazio Comune”. Il nome è stato annunciato dall’assessora alla Cultura Maria Cornelia Proserpio nella serata di giovedì 10 settembre, durante la riunione organizzativa di Associazioni in Festa, dove le associazioni del territorio sono state le prime a conoscere ufficialmente la scelta.
Il nome è il risultato di un contest rivolto alla cittadinanza, lanciato dall’Amministrazione comunale lo scorso luglio. “Spazio Comune” ha ottenuto il 66,8% delle preferenze, pari a 1.080 voti. Al secondo posto si è classificata la proposta “Città di Saronno”, con il 15,6% dei voti, seguita da “Tacà Buton”, che ha raccolto l’8,2% delle preferenze. Chiudono la classifica “Saronno in Comune” e “Il Crocevia”.
Approfondimenti e spazio alle associazioni
Il nuovo periodico manterrà l’impostazione istituzionale del magazine comunale, affiancandola però a uno spazio di approfondimento dedicato alle associazioni e agli altri soggetti che animano il territorio.
Proprio il rapporto con il mondo associativo ha portato l’assessora Proserpio ad anticipare il nome del periodico durante l’incontro dedicato ad Associazioni in Festa, prima dell’annuncio ufficiale.
«Spazio Comune nasce anche dal confronto con la comunità e con le associazioni del territorio – dice l’assessora Proserpio – Abbiamo voluto che fossero le prime a conoscere il nome del nuovo periodico, perché rappresentano una parte fondamentale della vita della città. Ora guardiamo avanti, al lavoro concreto per portare Spazio Comune nelle case dei saronnesi».
Nelle prossime settimane l’Amministrazione comunale fornirà alle associazioni le indicazioni operative per poter contribuire ai contenuti di Spazio Comune e di ViviSaronno, il pieghevole quindicinale dedicato invece alla programmazione degli eventi cittadini.
Per informazioni è già attivo l’indirizzo saronnocomunicazione@comune.saronno.va.it.
Image by justynaandryszek from Pixabay
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