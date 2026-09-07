“Sport al Centro” celebra i campioni di Saronno e dedica un premio alla memoria di Alessio Colletti

Si è chiusa con un momento dedicato ai campioni dello sport saronnese e alla memoria di Alessio Colletti la giornata di “Sport al Centro 2026”, che ha portato nel cuore di Saronno associazioni, atleti, famiglie e appassionati.

Al termine della manifestazione, l’Amministrazione comunale ha consegnato i riconoscimenti agli atleti e alle società sportive saronnesi che si sono distinti per meriti sportivi nella stagione appena conclusa, celebrando risultati ottenuti a livello nazionale e internazionale in numerose discipline.

A salire sul palco sono stati i protagonisti di un movimento sportivo particolarmente ricco e variegato, dall’atletica alla kick boxing, dalla ginnastica al tennis, dal tennistavolo paralimpico al nuoto, dal pattinaggio alla danza, fino al softball.

Dall’atletica alla kick boxing

Tra i premiati dell’OSA Saronno Libertas ci sono stati Sophia Gissi, prima classificata nel lancio del martello al meeting internazionale giovanile di Malta; Felipe Bullani, terzo nei 100 metri ai Campionati Italiani U23 di Molfetta, e Jacopo Risi, secondo nei 3000 siepi nella stessa rassegna.

Riconoscimento anche per Giorgia Marcomin, specialista dei 60 ostacoli, e per Fabio Massimo Serafini, campione italiano indoor FISDIR nei 60 metri piani nella categoria Promesse maschile U23.

Importanti risultati anche nella kick boxing, con tre atleti dell’Urban Combat LLM: Alessio Bortolo, campione europeo 2026 nella categoria Cadetti, Adam El Bahi, campione mondiale 2026, e Gianmaria Sasso, vice campione mondiale Juniores.

I successi della ginnastica e delle altre discipline

Per il CEF Mario Corrias sono state premiate Giulia Lorda, Rebecca Ceglia, Lucia Menzi, Chiara Sole Caronni e Melania Vitrone, campionesse nazionali di ginnastica ritmica AICS nella categoria Insieme LB1.

Riconoscimento anche per Alessandra Soluri, campionessa nazionale di ginnastica artistica femminile FGI 2025 nella categoria Silver LE Base Senior 2, e per Leone Gubitosi, Alessio Annunziata, Loris Evangelista e Alessandro Mornata, terzi al Campionato di ginnastica artistica maschile FGI 2026 nella categoria Silver LB Open.

Nel tennis è stato premiato Antonio Altobelli, dello Sporting Club Saronno, primo classificato in un torneo nazionale Over 60 maschile.

Grande spazio anche al tennistavolo paralimpico, con i successi di Ludovico Bini, campione italiano paralimpico nel doppio maschile; Elena Elli, protagonista di un triplo titolo italiano paralimpico tra singolare, doppio e misto, e Roberto Martinelli, campione italiano paralimpico nel singolare maschile.

Dal nuoto alla danza, fino al softball

Tra gli altri riconoscimenti quello a Eleni Moia della Rari Nantes Saronno, prima nella finale giovani ai Campionati Italiani Assoluti 2026 nei 100 farfalla.

Premiato anche Andrea Mario Restieri dell’Italian Skating Club Saronno, terzo a livello nazionale e primo in Lombardia nel pattinaggio, mentre per Danzarte Studio Saronno sono state celebrate Bianca Caimi, Vivi Chiodo, Clara Fanta, Beatrice Lucini, Sara Prosperi, Rebecca Romeo e Ginevra Santoriello, protagoniste della selezione nazionale di Lucca che porterà alla finale europea di Madrid in programma dal 31 ottobre al 2 novembre.

Nel softball, riconoscimenti per Flavia Stoppani, protagonista con l’Under 13 al torneo internazionale European Massimo Romeo Youth Trophy 2026, e per la MKF Inox Team Saronno, vincitrice della Coppa delle Coppe nella Serie A1. Premiato anche il percorso di Anita Bartoli, convocata dalla Nazionale Under 22, senza però poter partecipare alla competizione a causa di un infortunio.

Il ricordo di Alessio Colletti

Al termine della premiazione, la manifestazione ha assunto un significato ancora più particolare con un momento dedicato alla memoria di Alessio Colletti, il giovane saronnese morto folgorato in un luna park di Spotornonel mese di luglio.

L’Amministrazione comunale ha consegnato una targa alla famiglia del ragazzo e alla sua società, l’Amor Sportiva, per ricordarlo e sottolineare il legame con la realtà sportiva nella quale aveva militato.

Un momento che ha chiuso una giornata nata per celebrare lo sport in tutte le sue forme e diventata anche occasione per riconoscere il valore delle persone che, attraverso la propria passione e il proprio impegno, rappresentano Saronno nelle competizioni e nelle società sportive del territorio.