“Sport al Centro” conquista il pubblico di Saronno: una domenica con oltre 30 associazioni
Grande partecipazione alla manifestazione dedicata alle discipline sportive e alle realtà del territorio con Piazza Libertà, corso Italia e le vie del centro animate dalle società sportive e da centinaia di cittadini
Grande successo anche per questa edizione di “Sport al Centro” che ieri ha portato nel cuore di Saronno oltre 30 associazioni sportive e centinaia di cittadini, trasformando il centro città in una grande palestra a cielo aperto.
Per tutta la giornata, piazza Libertà, corso Italia e le vie del centro si sono animate grazie alla presenza delle società sportive saronnesi, che hanno presentato le proprie attività attraverso stand, dimostrazioni e occasioni per avvicinarsi alle diverse discipline.
Una vetrina per le associazioni
Un successo che conferma la ricchezza del movimento sportivo cittadino. All’edizione 2026 hanno infatti aderito tante realtà, rappresentative di un panorama particolarmente ampio: dal calcio al basket, dalla pallavolo al rugby, passando per atletica, ciclismo, tennis, pattinaggio, scherma, arti marziali, baseball e softball, danza, tennis tavolo, padel e molte altre discipline.
Particolare attenzione è stata riservata a bambini e ragazzi, che hanno potuto provare gratuitamente le diverse attività e scoprire discipline magari mai sperimentate prima. Uno degli strumenti simbolo della manifestazione è stato anche quest’anno il “Passaportino dello Sport”, attraverso il quale i giovani partecipanti hanno potuto raccogliere le esperienze delle varie prove.
Tra le proposte della giornata anche la parete mobile di arrampicata del CAI Saronno, una delle attrazioni pensate per coinvolgere direttamente i più giovani.
Lo sport che aggrega
Ma “Sport al Centro” non è stata soltanto una festa dedicata alle discipline sportive. La manifestazione ha rappresentato anche un’occasione per mettere in evidenza il ruolo educativo e sociale delle società sportive, creando un punto di incontro tra associazioni, famiglie, ragazzi e Amministrazione comunale.
La giornata si è conclusa con il momento istituzionale e le premiazioni degli atleti saronnesi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, oltre alla consegna dei gagliardetti alle società che hanno partecipato alla manifestazione.
Bilancio positivo anche quest’anno per una manifestazione che, ancora una volta, ha dimostrato quanto lo sport sia parte integrante della vita della città. Saronno ha risposto con entusiasmo, riempiendo il centro e trasformando una domenica di settembre in una grande occasione di incontro, scoperta e condivisione attraverso lo sport.
(foto dai social del Comune di Saronno)
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