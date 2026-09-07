STIE rinnova la flotta a Busto Arsizio: arrivano un bus elettrico e tre ibridi

Un autobus completamente elettrico e tre mezzi ibridi entrano in servizio a Busto Arsizio. I quattro nuovi veicoli di STIE sono stati presentati lunedì 7 settembre ad amministratori e cittadini e rappresentano un nuovo passo nel rinnovo della flotta utilizzata per il trasporto pubblico cittadino. «Sono felice di essere qui a presentare questo veicolo e gli altri tre mezzi ibridi – ha dichiarato A sottolineare la novità rappresentata soprattutto dall’arrivo del mezzo completamente elettrico è Pierluigi Zoncada, presidente di STIE –. Finalmente siamo arrivati con una parte di futuro anche a Busto Arsizio».

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Differenti le modalità con cui sono stati finanziati gli autobus. I tre mezzi ibridi sono stati acquistati da STIE in autofinanziamento, con un investimento aziendale superiore a 500mila euro, mentre per il full electric sono stati utilizzati contributi pubblici.

«Gli autobus ibridi sono stati acquistati in autofinanziamento dalla nostra società per rispondere alle necessità espresse dal territorio – precisa Zoncada –. L’autobus elettrico, invece, è stato finanziato attraverso contributi regionali e dell’Agenzia che gestisce i fondi regionali».

Il presidente guarda anche ai prossimi investimenti, auspicando nuove risorse pubbliche per proseguire nel rinnovo del parco mezzi. «Ci auguriamo che in futuro possano esserci più risorse messe a disposizione dagli enti, quindi Regione e Ministero e, di conseguenza, Comune e Agenzia. Questo ci permetterebbe di essere più performanti e di dare una risposta sempre più adeguata al territorio, riducendo rumore ed emissioni e mantenendo al massimo livello la sicurezza».

Un full electric e tre autobus ibridi

Nel dettaglio, la nuova flotta comprende due Otokar Kent Hybrid da 10,8 metri, con alimentazione ibrida diesel-elettrica e 94 posti complessivi ciascuno; un Mercedes-Benz Citaro Hybrid da 12 metri, sempre diesel-elettrico, con 104 posti; e un Otokar e-Kent elettrico da 12 metri, con 86 posti complessivi.

Tutti i mezzi sono dotati di spazi dedicati alle persone con disabilità e di pedana per facilitarne l’accesso. A bordo sono presenti inoltre sistemi di videosorveglianza, indicatori full LED, aria condizionata, tecnologie AVM/AVL, telecamere frontali, geolocalizzazione, conta passeggeri e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Sull’arrivo dei nuovi autobus intervengono anche il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e l’assessore con delega al Trasporto pubblico locale Matteo Sabba. «L’arrivo di questi quattro nuovi autobus rappresenta un investimento concreto sulla qualità del trasporto pubblico locale di Busto Arsizio. Mezzi più moderni, sicuri, accessibili e a ridotto impatto ambientale significano un servizio migliore per tutti i cittadini, a partire dalle persone con disabilità e da chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico per muoversi in città e raggiungere il posto di lavoro o la scuola».

L’obiettivo dell’amministrazione, spiegano Antonelli e Sabba, è rendere progressivamente più competitivo il trasporto pubblico: «Stiamo improntando il lavoro affinché il TPL diventi negli anni sempre più attrattivo e rispondente alle reali esigenze degli utenti. Ringraziamo STIE, l’Agenzia per il TPL VareseComoLecco e Regione Lombardia per l’importante impegno dimostrato nel rinnovamento della flotta: è un passo significativo nel percorso di ammodernamento del servizio, che dovrà proseguire nei prossimi anni».

Un rinnovo che riguarda anche le condizioni di lavoro degli autisti. «La qualità dei veicoli porta qualità anche al personale che lavora per noi – sottolinea Zoncada – che si trova a utilizzare strumenti al passo con i tempi, in grado di far lavorare meglio e in maggiore sicurezza. Questa è la nostra scelta e ci auguriamo che possa essere percepita positivamente anche dal cittadino di Busto Arsizio, che è il nostro utente e cliente finale».

Presente alla presentazione anche il direttore dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, Daniele Colombo, che ha sottolineato come il rinnovo della flotta stia già producendo un cambiamento significativo sul territorio. «Nel bacino dell’Agenzia il 40% del parco mezzi è oggi costituito da autobus ibridi o elettrici – ha spiegato Colombo –. La strada è quella di continuare a investire su questo fronte, proseguendo nel percorso di rinnovo e sostenibilità del trasporto pubblico locale».