STIE rinnova la flotta a Busto Arsizio: arrivano un bus elettrico e tre ibridi
Quattro nuovi autobus entrano nella flotta utilizzata per il trasporto pubblico a Busto Arsizio. Tre mezzi sono stati acquistati direttamente da STIE, mentre il full electric è stato finanziato attraverso contributi pubblici
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