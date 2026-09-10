Storie di fantasia e storie vere si intrecciano nel giovedì di Radio Materia. Protagonisti i giovani
Alle 16,30 avremo l'associazione Gilda dei Narratori e alle 18 gli studenti dell'istituto comprensivo Toscanini di Casorate Sempione che verranno a raccontarci il loro podcast sulla festa di San Tito
Due appuntamenti pomeridiani su Radio Materia in questo giovedì tra nuvole e pioggia che ci ricorda l’autunno alle porte. Alle 16,30 nuova associazione con Soci All Time e alle 18 la Festa di San Tito con i ragazzi delle medie dell’istituto comprensivo Toscanini.
16,30 Soci All Time con la Gilda dei Narratori
Insieme a questa associazione ci immergeremo nei giochi di ruolo e nelle iniziative organizzate in biblioteche e spazi di aggregazione per avvicinare i ragazzi ai giochi da tavolo e allontanarli, almeno per un po’, dallo schermo.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Ospiteremo il professor Salvatore D’Amora e gli alunni che hanno realizzato il podcast che racconta la storia centenaria della Festa di San Tito a Casorate Sempione.
ASCOLTACI QUI O SU WWW.RADIOMATERIA.IT
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