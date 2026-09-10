Varese News

Life

Storie di fantasia e storie vere si intrecciano nel giovedì di Radio Materia. Protagonisti i giovani

Alle 16,30 avremo l'associazione Gilda dei Narratori e alle 18 gli studenti dell'istituto comprensivo Toscanini di Casorate Sempione che verranno a raccontarci il loro podcast sulla festa di San Tito

Generico 07 Sep 2026

Due appuntamenti pomeridiani su Radio Materia in questo giovedì tra nuvole e pioggia che ci ricorda l’autunno alle porte. Alle 16,30 nuova associazione con Soci All Time e alle 18 la Festa di San Tito con i ragazzi delle medie dell’istituto comprensivo Toscanini.

16,30 Soci All Time con la Gilda dei Narratori

Insieme a questa associazione ci immergeremo nei giochi di ruolo e nelle iniziative organizzate in biblioteche e spazi di aggregazione per avvicinare i ragazzi ai giochi da tavolo e allontanarli, almeno per un po’, dallo schermo.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Ospiteremo il professor Salvatore D’Amora e gli alunni che hanno realizzato il podcast che racconta la storia centenaria della Festa di San Tito a Casorate Sempione.

ASCOLTACI QUI O SU WWW.RADIOMATERIA.IT

 

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.