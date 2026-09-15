Strage di Capaci, Tina Montinaro a Varese: «Ci manca ancora la verità»

I resti contorti della “Quarto Savona 15”, l’automobile della scorta di Giovanni Falcone distrutta nella strage di Capaci, hanno vigilato per tutta la mattina su piazza Monte Grappa a Varese, dove martedì 15 settembre circa 250 studenti delle scuole superiori hanno partecipato all’incontro Il dovere che resta: l’iniziativa organizzata per promuovere la cultura della legalità dalla Provincia di Varese in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’ente.

I ragazzi hanno approfondito i temi del contrasto alle mafie e della diffusione della legalità attraverso le testimonianze di magistrati, istituzioni ed esperti.

Il momento più profondo è stato l’intervento di Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, il caposcorta di Falcone rimasto ucciso nell’attentato del 23 maggio 1992 insieme ai colleghi Rocco Dicillo e Vito Schifani. Con le sue parole ha riportato i presenti alla dimensione umana e dolorosa di quel giorno, ripercorrendo gli ultimi istanti vissuti dal marito.

«L’ho sentito per l’ultima volta poco prima della partenza di Falcone e della scorta dall’aeroporto. Aveva telefonato a casa per sapere come stavano i suoi due figli», ha ricordato Tina Montinaro di fronte ai giovani.

La sua testimonianza si è poi concentrata sull’amarezza legata alle complesse vicende giudiziarie per l’individuazione dei responsabili e la ricostruzione dell’attentato. «Ci hanno tolto tanto – ha sottolineato Montinaro – e non ci hanno dato neanche la verità. Questo è quello che fa più male. Questo non deve succedere in un paese serio».

Le mafie al nord, «La Lombardia ha aperto le braccia alla criminalità organizzata»

Alessandra Cerreti, pubblico ministero della Direzione distrettuale Antimafia di Milano ha approfondito il tema della penetrazione della criminalità organizzata nel Nord Italia. La magistrata ha spiegato come le organizzazioni (in particolare l’ndrangheta) si siano insediate per intercettare la ricchezza del territorio e riciclare i proventi del traffico di stupefacenti, mentre dalla parte dei cittadini c’era inconsapevolezza e – spesso – collaborazione.

«Ci sono pregiudizi diffusi che i criminali mafiosi siano meno pericolosi di spacciatori, aggressori o ladri. Non è così», ha spiegato Cerreti. «Fare il pubblico ministero antimafia a Milano è più complicato che farlo a Reggio Calabria. In Lombardia la società ha spalancato le braccia alla criminalità. La gente cerca i mafiosi. In venti anni ho incontrato solo un imprenditore che ha denunciato a Milano».

La magistrata ha sollecitato una presa di posizione da parte della società: «La responsabilità dei cittadini è negare il consenso sociale ai mafiosi e ribellarsi contro di loro».

Legalità, valore da costruire giorno dopo giorno

Sul valore delle scelte di tutti i giorni si è soffermato Giuseppe Battarino, già magistrato e docente dell’Università dell’Insubria, che ha messo a confronto la banalità della criminalità definita come «perseguimento dei propri interessi con violenza e disprezzo dell’umanità», a quello che serve per fare davvero la differenza: «La legalità si costruisce nella quotidianità. Il vero eroe è colui che ogni giorno fa ciò che deve».

All’incontro è intervenuto anche il presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini, che ha sottolineato come la lotta alla criminalità organizzata veda impegnato da vicino anche l’ente provinciale. Insieme a lui, il prefetto Salvatore Pasquariello ha evidenziato l’importanza della prevenzione, ricordando che le vittime di Capaci «interrogano la coscienza di tutti ancora oggi».

Sull’importanza dell’educazione e delle scelte individuali si sono espressi Maria Cristina Pierro, rettrice dell’Università dell’Insubria, Giuseppe Carcano, direttore dell’Ufficio scolastico territoriale, e Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, che ha esortato i giovani a studiare, informarsi e prendere decisioni consapevoli.