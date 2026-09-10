“Straordinarie”, finché essere rifugiste non sarà semplicemente normale

Ci sono sei donne, sei rifugi e sei storie diverse dentro Straordinarie, il documentario di Giorgia Lazzarini, produzione Stoked Studios, proiettato mercoledì 9 settembre a Materia di Castronno. Ma c’è soprattutto una domanda che resta addosso alla fine del film: perché, ancora oggi, ci sorprende vedere una donna gestire un rifugio?

È una domanda che attraversa il documentario senza bisogno di essere continuamente pronunciata. Si ritrova nelle esperienze delle protagoniste, nei giudizi con cui hanno dovuto fare i conti e persino in quei piccoli automatismi che raccontano molto più di quanto sembri: se c’è da chiedere un’informazione sulla montagna o su un sentiero, capita ancora che ci si rivolga all’uomo; alla donna, magari, si chiede cosa c’è da mangiare. Eppure quelle donne la montagna la conoscono, la abitano e ci lavorano.

Sono imprenditrici, gestiscono approvvigionamenti, conti e imprevisti, accolgono escursionisti e turisti, conoscono sentieri e condizioni del territorio. Devono sapere quando rassicurare qualcuno e quando, invece, suggerirgli di fermarsi. E ogni giorno fanno i conti con un ambiente tanto bello quanto fragile, dove acqua, energia, rifiuti e cambiamenti climatici non sono temi astratti, ma problemi molto concreti.

A raccontare tutto questo ieri sera a Castronno c’erano anche alcune delle persone che Straordinarie lo hanno costruito: Giorgia Lazzarini, regista del documentario, Valentina Pettinelli, co-regista e camera, e Antonio Visinari, direttore della fotografia. E poi c’era Elena Bergamin.

Una delle sei protagoniste che il pubblico aveva appena visto sullo schermo e che oggi, lasciata alle spalle l’esperienza al rifugio Sasso Bianco, lavora proprio qui, a Materia. Una coincidenza che ha dato alla serata un significato particolare: quella raccontata nel film è una parte importante della sua vita, ma non è tutta la sua storia. Perché le scelte possono cambiare, così come può cambiare il luogo nel quale decidiamo di cercare il nostro posto.

Ed è forse anche per questo che Straordinarie funziona. Perché non racconta sei eroine e non cerca di dimostrare che le donne siano più forti, più coraggiose o più capaci degli uomini. Racconta sei persone che hanno scelto un mestiere duro, ancora oggi considerato prevalentemente maschile, e prova a guardarle mentre semplicemente lo fanno.

Del resto, la presenza femminile nella gestione dei rifugi è ancora minoritaria: non esiste un censimento nazionale aggiornato suddiviso per genere, ma le stime più recenti parlano di circa un rifugio CAI su cinque affidato a una donna. Numeri che spiegano almeno in parte perché una rifugista venga ancora percepita come qualcosa di meno consueto rispetto a un rifugista. Nel film, però, accanto alla fatica e alla determinazione emerge anche un altro elemento: la cura.

E bisogna stare attenti a questa parola, perché associarla alle donne rischia di trasformarla nell’ennesimo stereotipo. Qui, invece, la cura è parte del mestiere e prende forme molto concrete. È l’attenzione verso chi arriva stanco dopo ore di cammino, il piatto preparato, una parola detta al momento giusto. Ma è anche conoscere la montagna abbastanza da assumersi la responsabilità di un consiglio, occuparsi di un rifugio sapendo che le risorse non sono infinite, rispettare un ambiente del quale, vivendo lassù, si finisce inevitabilmente per diventare custodi. Perché un rifugio non è semplicemente un albergo messo più in alto.

È un presidio, un punto di riferimento, un luogo nel quale passano persone diversissime e nel quale chi sta dietro al bancone deve saper fare un po’ di tutto. Le protagoniste di Straordinarie lo raccontano attraverso la loro quotidianità, senza bisogno di trasformare la montagna in una prova da superare o in qualcosa da conquistare. La abitano. Ed è una differenza importante.

La abitano accettandone anche la fatica, gli imprevisti, la solitudine e i limiti. E dentro tutto questo ci sono le loro vite: la maternità, le relazioni, i dubbi, i giudizi degli altri, le domande sul futuro. E quella ricerca del proprio posto nel mondo che, in fondo, non riguarda soltanto chi ha scelto di cercarlo a duemila metri.