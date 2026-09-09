Street art sul Ceresio: a Lavena Ponte Tresa torna Muri Artistici Diffusi

Torna a Lavena Ponte Tresa M.A.D. 21037 – Muri Artistici Diffusi, la manifestazione dedicata all’arte urbana promossa dal Comune di Lavena Ponte Tresa in collaborazione con l’associazione culturale WgArt.

Giunta alla settima edizione, l’iniziativa rinnova l’appuntamento con la creatività e la street art trasformando il grande muro del lungolago in uno spazio pubblico di incontro, confronto e sperimentazione. L’appuntamento è per sabato 12 settembre, a partire dalle ore 10.00, quando pennelli e bombolette spray daranno vita a una nuova giornata di live painting. A dipingere saranno artisti invitati, protagonisti della scena urbana locale e nazionale, insieme alle ragazze e ai ragazzi che vorranno partecipare e sperimentarsi direttamente nella realizzazione delle opere.

Il muro del lungolago, affacciato sul Lago Ceresio e lungo una delle passeggiate più frequentate da residenti e turisti, è ormai diventato la hall of fame di MAD 21037: un luogo pubblico e libero che ogni anno si rinnova, accogliendo linguaggi, stili e interpretazioni differenti. Un vero laboratorio a cielo aperto nel quale è possibile non soltanto osservare gli artisti al lavoro, ma incontrarsi, confrontarsi e condividere un’esperienza creativa.

Tra gli artisti presenti alla settima edizione: Sea Creative, Andrea Borse, Chiara Gualtieri, Vincenzo Gualtieri, Simone Giorgio, Matteo Pane, Giambattista Leoni, Martino Natuzzi, Fuzzilli, Davide Saibene, Famiglia Grassi, Comunità Mappamondo, Sten, Skizzo, GREG e Samuele Omati. Alle ore 17.00 è in programma la presentazione del libro “Oltre lo spazio. Strategie culturali per una nuova urbanità” alla presenza di Sea Creative e altri artisti che in questi anni hanno partecipato al progetto. Un momento di riflessione sul rapporto tra cultura, creatività e trasformazione dello spazio urbano.

Per Valentina Boiotto, Vicesindaco e Assessore alla Cultura e alle Identità Locali «Questa esperienza ci ha permesso di dialogare con i giovani e di metterci in relazione con loro, attraverso un linguaggio appropriati; i ragazzi si sono appropriati di spazi che hanno sentito loro, spazi che sono stati chiamati a rappresentare.»

M.A.D. nasce con l’obiettivo di portare l’arte fuori dai luoghi tradizionali e renderla accessibile, partecipata e parte integrante della vita quotidiana. La street art, per sua stessa natura, dialoga direttamente con lo spazio pubblico e con chi lo attraversa: davanti a un murale ci si può fermare, discutere, riconoscere o interrogare. Per i più giovani, in particolare, l’arte urbana rappresenta spesso una porta d’accesso immediata alla creatività e alla possibilità di esprimersi. Da questa consapevolezza nasce la volontà di coinvolgere ragazze e ragazzi non soltanto come spettatori, ma come protagonisti attivi. Attraverso l’esperienza del live painting possono sperimentare tecniche e linguaggi, riscoprire la propria creatività e vivere lo spazio pubblico come luogo di partecipazione e cittadinanza.

Il nome M.A.D. – Muri Artistici Diffusi sintetizza proprio questa idea: le opere realizzate nel corso degli anni sono disseminate sui muri della città, mentre il numero 21037, codice di avviamento postale di Lavena Ponte Tresa, lega il progetto in modo diretto al territorio.

Come partecipare

La partecipazione dei giovani al live painting è aperta previa iscrizione.

Per iscriversi è possibile scrivere a info@wgart.it.

M.A.D. 21037 – Muri Artistici Diffusi

Sabato 12 settembre 2026, dalle ore 11

Lungolago di Lavena Ponte Tresa

Per informazioni: 335 5860986

WgArt

L’associazione culturale WgArt.it, fondata nel 2011 a Varese, promuove l’arte urbana e la creatività giovanile, con particolare attenzione alle nuove forme di street art, graffiti e writing, wall painting, murales e stencil. Attraverso queste espressioni, WgArt.it porta nello spazio pubblico forme di arte contemporanea capaci di raccontare il presente e di veicolare messaggi sociali e culturali. In un contesto nel quale le relazioni sociali sono sempre più complesse, l’associazione mette al centro dell’attenzione pubblica il desiderio di esprimersi e di partecipare alla vita della città, con un particolare coinvolgimento delle nuove generazioni. WgArt.it sostiene così azioni culturali concrete per uno spazio urbano più vivibile, creativo e condiviso, nel rispetto dell’ambiente, dei luoghi e delle persone.