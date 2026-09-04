Street food, musica dal vivo e prodotti locali: a Barasso torna la Festa di Fine Estate

Tutto pronto a Barasso per la nuova edizione della Festa di Fine Estate, l’evento promosso dal Comune e dalla Pro Loco per salutare la bella stagione valorizzando il tessuto commerciale locale. Sabato 5 settembre, a partire dalle ore 19.30, Piazza San Martino si trasformerà in una vetrina a cielo aperto per lo street food d’autore a km zero.

La formula della manifestazione punta sulla valorizzazione delle realtà del territorio, coinvolgendo unicamente locali e commercianti barassesi:

Lombo Cucinieri & Co. e Pasticceria Colombo: paella e sangria

Locanda dello Hobbit: gnocco fritto con salumi, crêpes alla Nutella e cocktail

Pizzeria San Martino: pizza e fritto misto

Prins Willem Pub: hamburger, panini gourmet e birre alla spina

Café del Borgo: caffè, bevande e amari

Il Mantello diVino: vini selezionati e panini

Ad accompagnare la serata culinaria ci sarà la colonna sonora dal vivo firmata da The Moochers, che proporranno il loro repertorio R&B Experience per animare il centro storico.

Modifiche alla viabilità e parcheggi

Per consentire l’allestimento degli stand e lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, l’amministrazione comunale ha emesso l’ordinanza n. 34/2026 che regolamenta il traffico della zona centralissima.

Dalle ore 12.00 di sabato 5 settembre fino alle 00.30 scatta il divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli (eccetto i mezzi di soccorso e dell’organizzazione) in:

Piazza San Martino

Via Alemagna

Via Don Parietti (nel tratto fino all’intersezione con Via Lunga)

Per quanti raggiungereanno il paese in auto, resteranno regolarmente aperti e accessibili i parcheggi di Via Gervasini De Vincenti, l’area dell’Oratorio e i posti auto lungo il tratto libero di Via Don Parietti.