Sumirago inaugura la nuova rotatoria di via De Gasperi, un’opera da 768mila euro

Sarà inaugurata sabato 12 settembre alle 18 la nuova rotatoria di via Alcide De Gasperi a Sumirago, l’opera viabilistica che l’amministrazione comunale indica come uno degli interventi più attesi del mandato. L’appuntamento è direttamente sulla nuova infrastruttura e l’invito, fa sapere il Comune, è esteso a tutta la cittadinanza.

Il costo complessivo dell’intervento supera i 768mila euro. La quota maggiore, 598mila euro, arriva da un bando promosso dalla Provincia di Varese che il Comune si è aggiudicato; ai quali si aggiungono 170mila euro di investimento diretto dell’amministrazione comunale.

L’obiettivo dichiarato è la messa in sicurezza degli accessi al polo scolastico e sportivo, un nodo su cui si concentra buona parte del traffico locale negli orari di entrata e uscita. I lavori non si sono però limitati alla rotonda: il progetto ha compreso la riqualificazione dell’intera area sportivo-scolastica, l’installazione di nuova segnaletica verticale e orizzontale e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo lungo via Carducci.

«Questo progetto rappresentava uno degli impegni più presenti nel programma di mandato della nostra lista “Cittadini per Sumirago”», dichiara la sindaca Yvonne Beccegato. «Con questa inaugurazione giunge a compimento un lungo e complesso percorso fatto di progettazione, ricerca di finanziamenti e realizzazione concreta dei lavori. Abbiamo restituito ai cittadini un’area non solo più fluida nel traffico, ma soprattutto immensamente più sicura per i nostri ragazzi e per le famiglie che frequentano le scuole e gli impianti sportivi».

Alla cerimonia parteciperà anche il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, ente che ha finanziato la parte prevalente dell’opera.