Svaresando prende il microfono del podcast di Alfa: a Varese i sindaci raccontano il lago
Valerio Fazio, il creator bustocco conosciuto sui social come Reveliozaifa, succede a Giovanni Storti alla conduzione di "Come Acqua Comanda". Le nuove puntate sono registrate alla Torretta della Canottieri Varese e hanno come ospiti i primi cittadini dei comuni rivieraschi
Il podcast di Alfa cambia voce. Dopo le prime puntate condotte da Giovanni Storti, “Come Acqua Comanda” riparte con Valerio Fazio, il content creator che da anni racconta la provincia di Varese comune dopo comune con il format Svaresando. Il nuovo ciclo, che il gestore idrico ha battezzato “Svaresacqua”, porta davanti al microfono i sindaci dei comuni rivieraschi del lago di Varese.
La scelta della location è la stessa delle puntate precedenti: la Torretta della Canottieri Varese, affacciata sullo specchio d’acqua. Ai primi cittadini viene chiesto di raccontare il rapporto tra i propri territori e l’acqua, cioè i laghi, le comunità che ci vivono attorno, le sfide quotidiane e la tutela di una risorsa che negli ultimi anni è tornata al centro del dibattito pubblico, dalla balneabilità alle stagioni segnate dalla scarsità di piogge.
Dal Varesotto in bicicletta al podcast sull’acqua
Fazio, classe 1993, è uno dei volti più riconoscibili del web varesino. Svaresando nasce quasi per gioco, con le prime esplorazioni in bicicletta dei paesi attorno a Busto Arsizio, e si trasforma nel tempo in una mappatura sistematica dei comuni della provincia, raccontati in video brevi su Instagram, TikTok e YouTube con uno stile diretto, ironico e informale. L’appuntamento settimanale, ribattezzato dai suoi follower “Svaredì”, ha costruito una community che ha superato i centomila iscritti su Instagram. Nella vita di tutti i giorni Fazio lavora come formatore e data analyst.
Il creator è già passato dai nostri spazi: nel maggio 2025 aveva raccontato il progetto al pubblico di Materia, a Castronno, ripercorrendo la genesi del format e il rapporto con chi lo segue da fuori provincia o dall’estero.
Un cambio di voce, non di direzione
“Un cambio di voce, quindi, ma non di direzione”, sintetizza Alfa nella nota che accompagna l’annuncio. L’obiettivo dichiarato del podcast resta quello di parlare di acqua attraverso le persone, le storie e i territori, cercando un linguaggio capace di avvicinare anche un pubblico giovane e non abituato ad approfondire i temi del servizio idrico, dell’ambiente e della sostenibilità. Un terreno su cui Storti, comico e da anni divulgatore ambientale, aveva impostato le prime puntate con la sua ironia.
Alfa è il gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Varese, con sede a Gallarate, e da tempo affianca alla gestione delle reti una attività di comunicazione e di educazione ambientale che negli anni è passata dalle visite guidate ai progetti nelle scuole fino, appunto, al podcast.
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