Svizzera e territori di confine: opportunità o impoverimento? Se ne parla al Museo di Brinzio

Quali opportunità offre la vicinanza alla Svizzera e quali rischi, invece, può comportare per i territori di confine? È il tema al centro dell’incontro pubblico “Svizzera: opportunità o impoverimento per i territori di confine?”, in programma sabato 19 settembre dalle 10.30 alle 11.30 al Museo della Civiltà Contadina di Brinzio, in via Trieste 24.

“La politica internaz-locale tra nuova tassazione, ristorni frontalieri e futuro dei territori di confine” è il focus dell’iniziativa che vuole mettere a confronto alcune delle principali questioni che interessano quotidianamente le comunità della fascia di confine, a partire dai rapporti con la Svizzera e dalle ricadute economiche e sociali sul territorio.

Il confronto tra amministratori e realtà del territorio

Tra gli ospiti dell’incontro ci sarà Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell’ACIF, l’Associazione dei Comuni Italiani di Frontiera. Al suo fianco Stefano Rivaletto, consigliere comunale di Valganna e presidente di Varese Bike Guide.

A moderare il confronto sarà Filippo Piccinelli, vicesindaco di Brinzio. Il dibattito affronterà dunque il rapporto tra dimensione locale e politiche che coinvolgono i territori di confine, con particolare attenzione ai temi della fiscalità, dei ristorni legati al lavoro frontaliero e alle prospettive future per i Comuni interessati.

L’obiettivo è aprire una riflessione su un fenomeno che coinvolge direttamente il tessuto economico e sociale delle comunità di confine, interrogandosi sulla capacità del territorio di trasformare la vicinanza alla Svizzera in una risorsa e, allo stesso tempo, sulle possibili criticità legate alle dinamiche transfrontaliere.

Diretta su Twitch e aperitivo al museo

L’appuntamento sarà a ingresso libero e potrà essere seguito anche in diretta su Twitch, attraverso il collegamento indicato nella locandina dell’iniziativa.

Al termine del confronto è previsto inoltre un momento conviviale: un aperitivo all’aperto nel parco del Museo della Civiltà Contadina, per proseguire il confronto in un contesto più informale.

Qui la locandina dell’incontro