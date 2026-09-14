Taglio del nastro per il nuovo pub del Birrificio Sociale di Malnate
Sabato 12 settembre è stato inaugurato il nuovo locale negli spazi dell'oratorio malnatese in via San Francesco
Il Birrificio Sociale di Malnate ha inaugurato il proprio pub nei locali dell’oratorio. Un traguardo importante per il progetto nato nel 2017, concretizzato grazie all’accordo stipulato con la parrocchia e a una serie di interventi di manutenzione e adeguamento degli spazi. Tra i primi e più significativi risultati raggiunti spicca l’assunzione di un ragazzo, resa possibile dalla sinergia con il Collocamento Mirato Disabili della Provincia di Varese.
L’inaugurazione e il percorso del Birrificio Sociale
La serata di riapertura e taglio del nastro si è svolta alla presenza di sostenitori, volontari e rappresentanti delle realtà locali che hanno accompagnato la crescita dell’iniziativa. A guidare il momento di presentazione è stato Fabio Brusa, tra i fondatori del BSM, che ha voluto esprimere la gratitudine di tutto il gruppo verso chi si è speso in questi anni per trasformare un’idea in una realtà concreta per il territorio.
La sinergia con l’oratorio e le istituzioni locali
L’apertura della sede all’interno della struttura oratoriana è frutto dell’intesa e della visione condivisa con i sacerdoti della comunità. Tra i principali sostenitori del progetto figurano don Alessandro Sacchi e don Giuseppe Lazzati, che hanno voluto fortemente avviare questa collaborazione per restituire uno spazio d’incontro e di inclusione alla comunità. Presente anche l’amministrazione comunale di Malnate, guidata dal sindaco Nadia Cannito e accompagnata da quasi tutta la giunta. La presenza delle istituzioni civili e religiose ha sottolineato l’impatto comunitario dell’iniziativa, destinata a diventare un punto di riferimento per il paese.
L’inclusione lavorativa al centro del progetto
Accanto all’offerta aggregativa, il valore sociale dell’iniziativa si riflette nell’inserimento lavorativo promosso in collaborazione con gli enti territoriali. L’avvio dell’attività rappresenta un primo passo all’interno di un cammino più ampio che mira a coniugare socialità, lavoro e partecipazione giovanile nel contesto cittadino.
Orari di apertura:
MARTEDÌ: 15.00 – 21.00
MERCOLEDÌ: 15.00 – 21.00
GIOVEDÌ: 15.00 – 21.00
VENERDÌ: 15.00 – 24.00
SABATO: 9.00 – 12-30 e 18.00 – 24.00
DOMENICA 10.00 – 12.30
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