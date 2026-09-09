TARI, a Castellanza cambia il conteggio degli occupanti per affitti brevi, depositi e cantine

Quattro occupanti convenzionali per le abitazioni utilizzate stabilmente da chi non risiede a Castellanza, come nel caso degli affitti brevi, un occupante per cantine, garage e depositi: sono le due novità introdotte nel calcolo della Tassa sui Rifiuti (TARI) dal nuovo Regolamento comunale, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso mese di luglio. Le due novità entrano già in vigore con le bollette TARI 2026 che AMGA sta consegnando in questi giorni ai cittadini: i contribuenti che rientrano in una delle due casistiche troveranno questi criteri applicati direttamente nel calcolo dell'importo dovuto.

La prima novità riguarda le abitazioni occupate stabilmente da persone non residenti a Castellanza — la casistica in cui rientrano tipicamente gli affitti brevi — così come gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti. Per queste utenze il numero degli occupanti ai fini del calcolo della tassa è quello dichiarato dal contribuente; in assenza di dichiarazione, il Regolamento fissa il valore convenzionale a 4 occupanti. Resta comunque salva la facoltà del Comune, in sede di accertamento, di applicare un numero superiore qualora emerga dai dati anagrafici del Comune di residenza del contribuente.

La seconda novità riguarda cantine, autorimesse e altri simili luoghi di deposito. Se condotti da una persona fisica priva nel Comune di altre utenze abitative, questi spazi vengono considerati utenze domestiche con 1 occupante. La stessa regola si applica ai locali e ai depositi che non costituiscono pertinenza dell'abitazione, se utilizzati o utilizzabili da un contribuente non in esercizio di impresa. Per qualsiasi informazione relativa alle bollette ricevute, i cittadini possono rivolgersi direttamente agli uffici di Amga Legnano SpA oppure utilizzare il servizio di supporto attivato presso gli uffici comunali, operativo ogni venerdì mattina dalle 9 alle 11. Gli uffici comunali rimangono sempre a disposizione per fornire chiarimenti e supporto ai cittadini che ne avessero necessità.