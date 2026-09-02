Toni Bruna e Max Turner al Circolo Quarto Stato: doppio concerto tra canzone di confine e digital folk

Due musicisti dalle traiettorie diverse, uniti dall’amicizia e da un modo personale di intendere la canzone. Sabato 5 settembre il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo ospita il doppio concerto di Toni Bruna e Max Turner, tappa del minitour che vede i due cantautori condividere il palco in questi giorni.

Per il pubblico del Quarto Stato quello di Toni Bruna è un ritorno: il cantautore triestino era già passato da Cardano nell’autunno del 2025, all’interno della rassegna “Nomi Cose Città”, nella serata dedicata a Trieste. Un concerto intimo, accolto con particolare emozione dal pubblico, e che ora trova una sorta di naturale seguito.

Toni Bruna, storie minime di un cantautore di confine

Figlio di esuli istriani e cresciuto nella periferia rurale slovena di Trieste, Toni Bruna segue traiettorie lontane dai circuiti più convenzionali della musica, frequentando piccoli club e locali insoliti, con live centellinati. Bruna fa il falegname in campagna e divide il proprio tempo tra lavoro, terra e canzoni, coltivando – come ama dire con un po’ d’ironia – «pomodori, cavoli, patate e dubbi».

La lingua scelta per raccontare il suo mondo è per lo più il dialetto triestino, utilizzato però lontano da qualsiasi intento folkloristico o goliardico, a differenza di quanto spesso accade a Trieste e non solo con l’idioma locale. Nelle sue mani il triestino diventa una lingua musicale, intima e sorprendentemente universale, capace di raccontare vite, paesaggi urbani e anche le contraddizioni dolorose di una terra di confine, affiancandovi talvolta anche qualche brano in sloveno.

Il debutto discografico arriva nel 2011 con “Formigole”, album che ne rivela la scrittura scarna e personalissima. Dieci anni più tardi è la volta di “Fogo Nero”, lavoro più aspro che consolida un percorso artistico costruito senza fretta e lontano dalle mode.

A Cardano al Campo Bruna si presenterà nella sua dimensione più essenziale: chitarra e voce. Poche parole, melodie ridotte all’indispensabile e piccole storie nelle quali possono entrare foglie di fico, vecchie osterie, campagne e anime di frontiera. Una dimensione raccolta che nei concerti convive con racconti, aneddoti e ironia, prima che la voce torni a farsi protagonista, tagliente come la bora.

Max Turner, dai Puppetmastaz al “digital folk”

Con Bruna ci sarà Max Turner, cantante, autore e produttore scozzese-tedesco con alle spalle una vicenda musicale decisamente differente e difficile da racchiudere in un solo genere.

Turner è stato infatti, nella Berlino di fine anni Novanta, tra i fondatori dei Puppetmastaz, il collettivo hip hop composto da marionette diventato uno dei progetti più eccentrici della scena europea, sviluppatosi in un ambiente musicale che comprendeva artisti come Chilly Gonzales e Pat Catani.

Berlino è soltanto una delle coordinate della sua storia. Turner ha vissuto anche a Barcellona e in India, a Hyderabad, dove ha approfondito lo studio della musica classica indiana e in particolare del canto carnatico. Oggi vive invece stabilmente in Toscana.

Esperienze apparentemente lontane che sono confluite nella sua produzione solista: elettronica, alternative rap, scrittura cantautorale e suggestioni folk si incontrano in quella che Turner definisce “digital folk”, una musica nella quale ricerca sonora e forma canzone continuano a contaminarsi. Con la sua “poesia cantata, folk trascendentale semi-acustic”

Il concerto al Quarto Stato di Cardano al Campo

L’appuntamento è sabato 5 settembre al Circolo Quarto Stato, in via Vittorio Veneto 1 a Cardano al Campo. I live inizieranno alle 21.30 e l’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 349 4506893.