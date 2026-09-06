Varese News

Tempo libero

Torna “Camminar Mangiando” sul Lago di Monate: una domenica tra gusto, natura e convivialità

Una camminata gastronomica tra Comabbio, Travedona Monate, Cadrezzate e Osmate accompagna i partecipanti alla scoperta del lago attraverso colazione, aperitivo, pranzo e dolce

Lago di Monate

Una passeggiata intorno al lago, quattro tappe gastronomiche e altrettanti paesi coinvolti: domenica 13 settembre torna la “Camminar Mangiando” del Lago di Monate, iniziativa organizzata dalle Pro Loco di Cadrezzate, Comabbio, Osmate e Travedona Monate con il patrocinio delle amministrazioni comunali.

L’appuntamento propone una giornata da vivere a passo lento, alternando il cammino alle soste dedicate ai sapori del territorio. Un modo per riscoprire il Lago di Monate da una prospettiva diversa, mettendo insieme attività all’aria aperta, convivialità e collaborazione tra le comunità che si affacciano sulle sue rive.

Quattro tappe gastronomiche intorno al Lago di Monate

Il percorso prende il via da Comabbio, dove dalle 9 è prevista la colazione e la partenza libera dei partecipanti. Da qui la camminata prosegue verso Travedona Monate, dove ad attendere il gruppo ci sarà la tappa dedicata all’aperitivo.

Il viaggio gastronomico continua poi a Cadrezzate, sede del pranzo, prima dell’ultima parte del percorso verso Osmate. Qui la giornata si conclude con il dolce, completando un itinerario che accompagna i partecipanti attraverso tutti e quattro i comuni coinvolti.

Non si tratta soltanto di una camminata, ma di un’occasione per vivere senza fretta il paesaggio del Lago di Monate, concedendosi soste lungo il tragitto e momenti di incontro tra una portata e l’altra.

Una giornata tra territorio e convivialità

Il “Camminar Mangiando” nasce dalla collaborazione tra le Pro Loco e le amministrazioni comunali del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il lago e i paesi che lo circondano attraverso un appuntamento capace di coinvolgere residenti e visitatori.

Al centro della giornata ci sono il piacere di camminare insieme, la scoperta del paesaggio e la tradizione gastronomica, in un percorso pensato per partecipanti di diverse età.

L’iniziativa diventa così anche un momento di incontro tra comunità, costruito grazie al lavoro condiviso delle realtà locali e alla volontà di promuovere il Lago di Monate come luogo da conoscere e vivere.

Iscrizioni, costi e informazioni

La partecipazione è consentita previa iscrizione: 500 i posti diponibili. Il costo è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni, mentre i bambini sotto i 4 anni partecipano gratuitamente.

Il pagamento viene effettuato direttamente alla partenza.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero WhatsApp 328 2179200 oppure compilare il modulo online indicato dagli organizzatori:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHekkwiPfC5Rp8C1KU2efV_VQC6XuYfT3xTSuVsdfplFrtIg/viewform

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.