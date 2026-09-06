Torna “Camminar Mangiando” sul Lago di Monate: una domenica tra gusto, natura e convivialità
Una camminata gastronomica tra Comabbio, Travedona Monate, Cadrezzate e Osmate accompagna i partecipanti alla scoperta del lago attraverso colazione, aperitivo, pranzo e dolce
Una passeggiata intorno al lago, quattro tappe gastronomiche e altrettanti paesi coinvolti: domenica 13 settembre torna la “Camminar Mangiando” del Lago di Monate, iniziativa organizzata dalle Pro Loco di Cadrezzate, Comabbio, Osmate e Travedona Monate con il patrocinio delle amministrazioni comunali.
L’appuntamento propone una giornata da vivere a passo lento, alternando il cammino alle soste dedicate ai sapori del territorio. Un modo per riscoprire il Lago di Monate da una prospettiva diversa, mettendo insieme attività all’aria aperta, convivialità e collaborazione tra le comunità che si affacciano sulle sue rive.
Quattro tappe gastronomiche intorno al Lago di Monate
Il percorso prende il via da Comabbio, dove dalle 9 è prevista la colazione e la partenza libera dei partecipanti. Da qui la camminata prosegue verso Travedona Monate, dove ad attendere il gruppo ci sarà la tappa dedicata all’aperitivo.
Il viaggio gastronomico continua poi a Cadrezzate, sede del pranzo, prima dell’ultima parte del percorso verso Osmate. Qui la giornata si conclude con il dolce, completando un itinerario che accompagna i partecipanti attraverso tutti e quattro i comuni coinvolti.
Non si tratta soltanto di una camminata, ma di un’occasione per vivere senza fretta il paesaggio del Lago di Monate, concedendosi soste lungo il tragitto e momenti di incontro tra una portata e l’altra.
Una giornata tra territorio e convivialità
Il “Camminar Mangiando” nasce dalla collaborazione tra le Pro Loco e le amministrazioni comunali del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il lago e i paesi che lo circondano attraverso un appuntamento capace di coinvolgere residenti e visitatori.
Al centro della giornata ci sono il piacere di camminare insieme, la scoperta del paesaggio e la tradizione gastronomica, in un percorso pensato per partecipanti di diverse età.
L’iniziativa diventa così anche un momento di incontro tra comunità, costruito grazie al lavoro condiviso delle realtà locali e alla volontà di promuovere il Lago di Monate come luogo da conoscere e vivere.
Iscrizioni, costi e informazioni
La partecipazione è consentita previa iscrizione: 500 i posti diponibili. Il costo è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni, mentre i bambini sotto i 4 anni partecipano gratuitamente.
Il pagamento viene effettuato direttamente alla partenza.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero WhatsApp 328 2179200 oppure compilare il modulo online indicato dagli organizzatori:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHekkwiPfC5Rp8C1KU2efV_VQC6XuYfT3xTSuVsdfplFrtIg/viewform
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