Torna Gajà, la seconda edizione del piccolo festival di cose belle: musica e creatività a Galliate Lombardo

Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Galliate Lombardo, con la collaborazione di RC Waves ed Elmec, propone la seconda edizione del festival “Gajà!”, il piccolo festival di cose belle in programma sabato 12 settembre, dalle 17.00 alle 24.00, all’anfiteatro di Galliate Lombardo, in via San Lorenzo.

Una giornata pensata per stare insieme e vivere lo spazio pubblico attraverso la musica, la creatività, il buon cibo e attività dedicate a tutte le età. Un piccolo festival aperto a tutti, con un programma che intreccia musica live, food & beverage, artigianato e laboratori creativi per grandi e piccoli.

Musica live dalle 20.30 alle 24.00

La serata entrerà nel vivo con tre momenti musicali curati da RC Waves:

20.30 – Rosita Brucoli, pop d’autore

21.30 – IL CAIRO, indie pop

22.30 – Danny Boy, dj set

Laboratori creativi dalle 17.00 alle 20.00

Grande spazio anche alla creatività con attività pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti, realizzate grazie al supporto di Elmec:

Laboratorio di falegnameria per piccoli aspiranti falegnami, a cura de La Bottega del Legno di Castiglione Olona. Un’attività dedicata ai bambini dai 5 anni, gratuita e senza prenotazione.

“Cornici Materiche”, a cura di Remida Varese: grandi e piccoli – da soli o in coppia – potranno liberare la propria creatività, partendo da materiali di scarto e costruendo un’opera d’arte effimera. Partecipazione gratuita, senza prenotazione.

Food & Beverage dalle 17.00 alle 24.00

Prins Willem Truck – Hamburger di Fassona, pulled pork e birre speciali

Atelier Montecostone – Proposta di piatti caldi e specialità

Mercatini artigianali dalle 17.00 alle 24.00

Marla Von Duta – Ritratti vintage live

I Quaderni di Blumen – Quaderni handmade upcycled

My Happy Place – Mirtilli e piccoli frutti

Spazio Bug – Foto e collage

Tulipa – Pochette, borse, accessori handmade

Informazioni

L’accesso al Gajà è libero e gratuito.

Sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle aree indicate in prossimità dell’anfiteatro (sito in via San Lorenzo): piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, a fianco dell’anfiteatro; viale Rimembranze, nella zona del cimitero di Galliate Lombardo; via della Novaglia; via per Daverio; via Belvedere.