Torna il “Camminar Mangiando” del Lago di Monate: una domenica insieme tra gusto e natura

Una passeggiata attorno al Lago di Monate, quattro tappe gastronomiche e una giornata da vivere insieme, tra sapori, natura alla scoperta del territorio. Domenica 13 settembre torna il Camminar Mangiando del Lago di Monate, la camminata gastronomica organizzata dalle Pro Loco di Cadrezzate, Comabbio, Osmate e Travedona Monate, con il patrocinio dei Comuni.

L’appuntamento nasce per unire l’attività fisica alle tradizione gastronomica, tutto mentre si valorizza il territorio. Partecipanti di tutte le età sono invitati a percorrere il lago passo dopo passo, fermandosi lungo il tragitto per assaporare le diverse proposte preparate dalle realtà coinvolte.

La camminata attraverserà quattro tappe, una in ciascuno dei paesi coinvolti: si parte dal campo sportivo di Comabbio con la colazione e partenza libera dalle ore 9:00, si prosegue a Travedona Monate con l’aperitivo, si arriva a Cadrezzate per il pranzo e si conclude il percorso a Osmate con il dolce. Per il ritorno a Comabbio è disponibile il servizio navetta.

Un viaggio tra i sapori, da vivere senza fretta, durante il quale le soste gastronomiche si alterneranno alla possibilità di ammirare il paesaggio e vivere il lago in una dimensione diversa dal solito. Un’occasione per stare insieme, camminare e riscoprire il territorio attraverso un’esperienza che mette al centro il legame tra le comunità del Lago di Monate.

L’iscrizione è necessaria per partecipare all’evento. Il costo è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni; i bambini di età inferiore ai 4 anni partecipano gratuitamente. Il pagamento verrà effettuato al momento della partenza.

«L’iniziativa – commentano gli organizzatori – rappresenta anche quest’anno un’importante occasione di collaborazione tra le Pro Loco e le Amministrazioni Comunali del territorio, unite nella volontà di valorizzare il Lago di Monate e di promuovere un appuntamento capace di coinvolgere cittadini e visitatori in una giornata di festa e condivisione».

Per informazioni e iscrizioni è possibile conta are il numero WhatsApp 3282179200 oppure compilando il modulo online.