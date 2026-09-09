Torna il derby Varese – Pro Patria: sfida al “Franco Ossola” per la Coppa Italia
Per i trentaduesimi di Coppa Italia Serie D si giocherà a Masnago mercoledì 7 ottobre alle ore 15 per. Una sfida che mancava dal 2010
Il tabellone dei Trentaduesimi di Coppa Italia Serie D regala una sfidante d’eccezione per il territorio e riaccende una rivalità storica per il calcio varesotto. La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato in data odierna gli abbinamenti del turno successivo di coppa, fissando la sfida tra Varese e Pro Patria per il prossimo 7 ottobre alle ore 15:00 allo stadio “Franco Ossola” di Masnago. Un incrocio che mette di fronte due piazze storiche, che da diversi anni non si trovavano di fronte. Chi dovesse passare il turno affronterà ai sedicesimi la vincitrice della sfida tra Real Calepina e Leon.
Come arrivano le due squadre al derby
Il percorso di avvicinamento delle due formazioni a questa gara di Coppa mostra un ottimo momento di forma per entrambe le compagini. Il Varese si presenta ai Trentaduesimi spinto dall’entusiasmo della solida vittoria per 2-0 conquistata ai danni della Solbiatese nel turno precedente. Un successo convincente che ha confermato la compattezza e l’efficacia dell’organico biancorosso davanti al proprio pubblico.
Dall’altra parte, la Pro Patria ha raggiunto questo traguardo con un cammino altrettanto brillante ma ben più combattuto. La formazione tigrotta ha superato prima l’ostacolo Varesina nel primo turno eliminatorio per poi piegare la resistenza dell’Oltrepò nelle battute successive, entrambe le volte imponendosi con il punteggio di 1-0. Risultati cinici e di misura che testimoniano la solidità difensiva della squadra di Busto Arsizio.
L’attesa e il fascino di una sfida ritrovata
Il match di Masnago ripropone dunque una delle sfide più sentite e iconiche di tutto il panorama calcistico locale. La tradizione del derby tra Varese e Pro Patria affonda le sue radici in decenni di sfide entusiasmanti nei campionati professionistici e si rinnova ora nella vetrina della Coppa Italia di Serie D. L’incrocio tra la sponda varesina e quella bustocca mancava ormai da più di 15 anni dai calendari ufficiali (3-1 per il Varese di Sannino), fattore che rende l’appuntamento del 7 ottobre ancora più suggestivo per tifosi e appassionati.
Le premesse per un pomeriggio di grande calcio ci sono tutte: da una parte un Varese intenzionato a far valere il fattore campo e la brillantezza offensiva mostrata di recente, dall’altra una Pro Patria pragmatica e abituata a gestire i momenti di pressione. Un appuntamento cerchiato in rosso che promette di riempire gli spalti dell’impianto di Masnago.
Gara 1 Biellese-Alessandria
Gara 2 Valenzana Mado-Saluzzo
Gara 3 Villa Valle-Tritium
Gara 4 Brusaporto-Chievoverona
Gara 5 Real Calepina-Leon
Gara 6 Varese-Aurora Pro Patria
Gara 7 Pavia-Sant’Angelo
Gara 8 Sanremese -Millesimo
Gara 9 Cjarlins Muzane-Brian Lignano
Gara 10 Este-Caldiero Terme
Gara 11 Mestre-Schio
Gara 12 Union Clodiense Chioggia-Campodarsego
Gara 13 Lentigione-Piacenza
Gara 14 Sasso Marconi-Cittadella Modena
Gara 15 Sestri Levante-Pistoiese
Gara 16 Seravezza-Lucchese
Gara 17 Terranuova Traiana-Prato
Gara 18 Nuova Ternana-Recanatese
Gara 19 Ancona-Forsempronese
Gara 20 Flaminia Civitacastellana-Siena
Gara 21 Unipomezia-Teramo
Gara 22 Sassari Lattedolce-Cos Sarrabus Ogliastra
Gara 23 L’Aquila-Termoli
Gara 24 Paganese-Puteoli Real Normanna
Gara 25 Certosa V. Campagnano-Albalonga
Gara 26 Nocerina-Turris
Gara 27 Fidelis Andria-Bisceglie
Gara 28 Virtus Francavilla-Gravina
Gara 29 Vigor Lamezia-Gelbison
Gara 30 Nuova Igea Virtus-Reggina
Gara 31 Avola-Modica
Gara 32 Trapani-Licata
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