Torna il derby Varese – Pro Patria: sfida al “Franco Ossola” per la Coppa Italia

Il tabellone dei Trentaduesimi di Coppa Italia Serie D regala una sfidante d’eccezione per il territorio e riaccende una rivalità storica per il calcio varesotto. La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato in data odierna gli abbinamenti del turno successivo di coppa, fissando la sfida tra Varese e Pro Patria per il prossimo 7 ottobre alle ore 15:00 allo stadio “Franco Ossola” di Masnago. Un incrocio che mette di fronte due piazze storiche, che da diversi anni non si trovavano di fronte. Chi dovesse passare il turno affronterà ai sedicesimi la vincitrice della sfida tra Real Calepina e Leon.

Come arrivano le due squadre al derby

Il percorso di avvicinamento delle due formazioni a questa gara di Coppa mostra un ottimo momento di forma per entrambe le compagini. Il Varese si presenta ai Trentaduesimi spinto dall’entusiasmo della solida vittoria per 2-0 conquistata ai danni della Solbiatese nel turno precedente. Un successo convincente che ha confermato la compattezza e l’efficacia dell’organico biancorosso davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte, la Pro Patria ha raggiunto questo traguardo con un cammino altrettanto brillante ma ben più combattuto. La formazione tigrotta ha superato prima l’ostacolo Varesina nel primo turno eliminatorio per poi piegare la resistenza dell’Oltrepò nelle battute successive, entrambe le volte imponendosi con il punteggio di 1-0. Risultati cinici e di misura che testimoniano la solidità difensiva della squadra di Busto Arsizio.

L’attesa e il fascino di una sfida ritrovata

Il match di Masnago ripropone dunque una delle sfide più sentite e iconiche di tutto il panorama calcistico locale. La tradizione del derby tra Varese e Pro Patria affonda le sue radici in decenni di sfide entusiasmanti nei campionati professionistici e si rinnova ora nella vetrina della Coppa Italia di Serie D. L’incrocio tra la sponda varesina e quella bustocca mancava ormai da più di 15 anni dai calendari ufficiali (3-1 per il Varese di Sannino), fattore che rende l’appuntamento del 7 ottobre ancora più suggestivo per tifosi e appassionati.

Le premesse per un pomeriggio di grande calcio ci sono tutte: da una parte un Varese intenzionato a far valere il fattore campo e la brillantezza offensiva mostrata di recente, dall’altra una Pro Patria pragmatica e abituata a gestire i momenti di pressione. Un appuntamento cerchiato in rosso che promette di riempire gli spalti dell’impianto di Masnago.

Gara 1 Biellese-Alessandria

Gara 2 Valenzana Mado-Saluzzo

Gara 3 Villa Valle-Tritium

Gara 4 Brusaporto-Chievoverona

Gara 5 Real Calepina-Leon

Gara 6 Varese-Aurora Pro Patria

Gara 7 Pavia-Sant’Angelo

Gara 8 Sanremese -Millesimo

Gara 9 Cjarlins Muzane-Brian Lignano

Gara 10 Este-Caldiero Terme

Gara 11 Mestre-Schio

Gara 12 Union Clodiense Chioggia-Campodarsego

Gara 13 Lentigione-Piacenza

Gara 14 Sasso Marconi-Cittadella Modena

Gara 15 Sestri Levante-Pistoiese

Gara 16 Seravezza-Lucchese

Gara 17 Terranuova Traiana-Prato

Gara 18 Nuova Ternana-Recanatese

Gara 19 Ancona-Forsempronese

Gara 20 Flaminia Civitacastellana-Siena

Gara 21 Unipomezia-Teramo

Gara 22 Sassari Lattedolce-Cos Sarrabus Ogliastra

Gara 23 L’Aquila-Termoli

Gara 24 Paganese-Puteoli Real Normanna

Gara 25 Certosa V. Campagnano-Albalonga

Gara 26 Nocerina-Turris

Gara 27 Fidelis Andria-Bisceglie

Gara 28 Virtus Francavilla-Gravina

Gara 29 Vigor Lamezia-Gelbison

Gara 30 Nuova Igea Virtus-Reggina

Gara 31 Avola-Modica

Gara 32 Trapani-Licata