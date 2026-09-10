Torna la festa dello sport per tutti a Busto Arsizio: sessanta società sportive in mostra

Torna sabato 12 settembre, dalle 15 alle 19, “Busto: Sport per tutti” manifestazione che porterà nelle vie e nelle piazze del centro decine di società, con atleti, allenatori, dirigenti che inviteranno a provare le varie discipline e daranno tutte le informazioni necessarie per orientarsi nella ricchissima offerta del mondo sportivo bustese.

Organizzata dall’ASSB, col supporto dell’amministrazione comunale e la collaborazione di Distretto del Commercio, Ascom, Comitato Commercianti Centro Cittadino, CONI, Istituti Scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani, AGESP Energia, Paglini Store, Decathlon, e la partecipazione del Panathlon Club La Malpensa, l’iniziativa trasformerà il centro di Busto in un’ampia palestra a cielo aperto dove provare tutti gli sport che è possibile praticare in città: un’opportunità per i più giovani e per le famiglie di conoscere da vicino e toccare con mano la qualità dello sport bustese, all’avvio della stagione sportiva.

Saranno una sessantina le società pronte a sfruttare l’occasione offerta dall’importante vetrina che metterà in evidenza anche il ruolo educativo e formativo, da sempre svolto dalle società, anche in sinergia con gli istituti scolastici. L’iniziativa è stata presentata il 10 settembre in Sala riunioni al comune di Busto. Erano presenti l’assessore allo sport Luca Folegani e la presidente dell’ASSB, Associazione società sportive di Busto, Cinzia Ghisellini. “Gli obiettivi sono quelli di mettere in luce le qualità di ogni società sportiva in modo da far appassionare sia grandi che piccini al mondo dello sport – dichiara la presidente Ghisellini -. Come novità di quest’anno si parla di inclusione a livello societario con parecchie società impegnate a presentare un vero sport per tutti in quanto ogni barriera va eliminata. Proprio nell’ambito di questa iniziativa saranno presenti anche gli sport paralimpici, per una giornata di sport per tutti, nessuno escluso”.

Da parte dell’assessore allo sport Luca Folegani, nonchè vicesindaco, un richiamo ai valori dello sport che promuove il valore dell’uguaglianza e dell’accoglienza senza alcuna discriminazione, alimenta anche la solidarietà e la capacità di agire insieme per un obiettivo comune.

Inaugurazione della festa alle 15:30 in piazza san Giovanni.