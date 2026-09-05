Torna la Festa di San Nicola a Castiglione Olona: cinque giorni tra celebrazioni, musica e fuochi d’artificio

Da mercoledì 9 a domenica 13 settembre 2026 torna il tradizionale appuntamento con la “Festa di San Nicola” nel rione castiglionese di Madonna in Campagna. L’evento è organizzato dal Comune di Castiglione Olona e dalla Parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in collaborazione con le attività commerciali del territorio.

La manifestazione si aprirà con i tre appuntamenti del Triduo di San Nicola: mercoledì 9 settembre alle 20.30 la Santa Messa “Per le anime sante dei nostri defunti” celebrata da padre Daniele Moschetti nei trent’anni di ordinazione sacerdotale; giovedì 10 settembre alla stessa ora la funzione con la benedizione dei pani officiata da don Silvano Lucioni; venerdì 11 settembre, sempre alle 20.30, la Messa con benedizione dei bambini e delle famiglie celebrata da don Andrea Restelli.

Il programma proseguirà sabato 12 settembre con un’ampia serie di iniziative: nel pomeriggio, alle 16.30 e alle 18.00, si terranno le visite guidate alla chiesa di Madonna in Campagna a cura di Marzia Ferioli. Dalle 19.00 prenderà il via la “Festa in Piazza” con spettacoli per bambini affidati al mangiafuoco Arcanis e al truccabimbi, la musica dal vivo della Grooveoldboys Band e gli stand gastronomici gestiti dagli esercizi locali. La serata vedrà inoltre l’asta benefica “L’incanto” a partire dalle 20.45, il mercatino serale lungo via Volta e lo spettacolo pirotecnico previsto per le 23.30.

I festeggiamenti si concluderanno domenica 13 settembre: alle 18.00 don Ambrogio Dones celebrerà la Messa presso la chiesa di Madonna in Campagna in occasione del suo sessantesimo anno di ordinazione sacerdotale, a cui farà seguito alle 19.00 la solenne processione con la statua di San Nicola da Tolentino.