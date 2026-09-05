Torna la Festa di San Nicola a Castiglione Olona: cinque giorni tra celebrazioni, musica e fuochi d’artificio
Dal 9 al 13 settembre il rione di Madonna in Campagna ospita il tradizionale appuntamento con funzioni religiose, visite guidate, l'asta benefica e lo spettacolo pirotecnico
Da mercoledì 9 a domenica 13 settembre 2026 torna il tradizionale appuntamento con la “Festa di San Nicola” nel rione castiglionese di Madonna in Campagna. L’evento è organizzato dal Comune di Castiglione Olona e dalla Parrocchia della Beata Vergine del Rosario, in collaborazione con le attività commerciali del territorio.
La manifestazione si aprirà con i tre appuntamenti del Triduo di San Nicola: mercoledì 9 settembre alle 20.30 la Santa Messa “Per le anime sante dei nostri defunti” celebrata da padre Daniele Moschetti nei trent’anni di ordinazione sacerdotale; giovedì 10 settembre alla stessa ora la funzione con la benedizione dei pani officiata da don Silvano Lucioni; venerdì 11 settembre, sempre alle 20.30, la Messa con benedizione dei bambini e delle famiglie celebrata da don Andrea Restelli.
Il programma proseguirà sabato 12 settembre con un’ampia serie di iniziative: nel pomeriggio, alle 16.30 e alle 18.00, si terranno le visite guidate alla chiesa di Madonna in Campagna a cura di Marzia Ferioli. Dalle 19.00 prenderà il via la “Festa in Piazza” con spettacoli per bambini affidati al mangiafuoco Arcanis e al truccabimbi, la musica dal vivo della Grooveoldboys Band e gli stand gastronomici gestiti dagli esercizi locali. La serata vedrà inoltre l’asta benefica “L’incanto” a partire dalle 20.45, il mercatino serale lungo via Volta e lo spettacolo pirotecnico previsto per le 23.30.
I festeggiamenti si concluderanno domenica 13 settembre: alle 18.00 don Ambrogio Dones celebrerà la Messa presso la chiesa di Madonna in Campagna in occasione del suo sessantesimo anno di ordinazione sacerdotale, a cui farà seguito alle 19.00 la solenne processione con la statua di San Nicola da Tolentino.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.