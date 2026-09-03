Torna la Fiera dell’Agricoltura di Monvalle: due giorni tra trattori, stand e pizzoccheri

Il primo fine settimana di settembre riporta a Monvalle la Fiera dell’Agricoltura, l’appuntamento che il paese chiama da sempre “Festa degli Agricoltori“. L’edizione 2026 è in programma sabato 5 e domenica 6 settembre all’oratorio di via XXV Aprile, 8, con l’organizzazione di F.A.R.M. (Fiera Agricola Rurale Monvalle) e il patrocinio del Comune.

Si comincia sabato sera con la tradizionale pizzoccherata, accompagnata dalla musica dal vivo della Futura Band, che porta in scaletta rock italiano e revival. Dalle 18 alle 19 la cucina darà priorità all’asporto, per chi preferisce portare a casa il piatto invece di fermarsi ai tavoli.

Il cuore della manifestazione resta però la domenica, aperta per tutto il giorno. In programma il mercatino agricolo con i produttori del territorio, lo spazio dedicato agli animali della fattoria, l’esposizione di trattori e mezzi da lavoro, i giochi per grandi e piccoli e lo stand gastronomico con il menu contadino.

Alla macchina organizzativa collaborano la Pro Loco di Monvalle, il Gruppo Alpini e la Comunità Pastorale SS. Primo e Feliciano con gli oratori SLAM. Tra i sostenitori figurano Corti, Masterpack e Coldiretti.

In caso di maltempo la fiera sarà rinviata a domenica 13 settembre.