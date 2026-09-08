Torna la GallaRunTen: Gallarate si prepara a una domenica di corsa, comunità e solidarietà

Tutto è pronto a Gallarate per una delle manifestazioni podistiche più attese del territorio. Domenica 13 settembre 2026 prenderà il via la nuova edizione della GallaRunTen, evento inserito nel circuito Running People e organizzato da Sport+ in collaborazione con il Comitato GallaRunTen e il patrocinio del Comune di Gallarate.

La partenza e l’arrivo della corsa saranno allestiti alla Cittadella dello Sport, accanto allo Stadio Azzurri d’Italia, a partire dalle ore 9:30. L’entusiasmo della vigilia è palpabile, come sottolinea Stefano Colombo di Sport Più: «Faremo base lì e inaugureremo anche una passerella all’interno del nuovo polo scolastico». Il percorso di fatto è stato pensato quest’anno come una “vetrina” delle opere realizzate dal Comune di Gallarate, restando un po’ più al margine del centro.

«Le iscrizioni stanno volando, supereremo i mille partecipanti degli anni scorsi», dice Colombo, che non nasconde la speranza di arrivare a 1300 iscritti.

La manifestazione offre un programma variegato pensato per unire l’agonismo alla partecipazione di tutta la cittadinanza. Accanto alla corsa podistica competitiva cronometrata di circa 10 km (ufficiale Fidal), c’è la versione non competitiva e spicca la Galla Family Run di 5 km, aperta a famiglie, bambini e camminatori.

L’assessora allo Sport Claudia Mazzetti ha evidenziato lo spirito dell’iniziativa, spiegando che «c’è una parte competitiva ma anche una partecipazione ampia, c’è anche la Family Run». Un momento per tutti, dopo il sabato di “vetrina” delle attività sportive in centro: «È la chiosa finale della Settimana dello Sport: al sabato ci sarà una palestra a cielo aperto che coinvolgerà moltissimi giovani che racconteranno la passione per lo sport e quello che lo sport sa dare». Un messaggio rimarcato anche da Valentina Lolli (in rappresentanza di Bcc Busto Garolfo e Bugggiate, main sponsor), che ha voluto mettere l’accento su «il senso di comunità e di aggregazione» che caratterizza l’intero evento, arricchito quest’anno dalla presenza d’eccezione di Beppe Maffei, già atleta olimpico a Sydney 2000 e Atene 2004.

Dal punto di vista del tracciato, Marco Milanese ha illustrato le novità logistiche della gara, spiegando che «evitiamo il passaggio in centro città; la Family Run sale invece verso la Boschina, mentre con il percorso principale toccheremo via Curtatone e via dei Salici». Il sindaco Andrea Cassani ha infatti ricordato l’attraversamento del nuovo sottopasso ciclopedonale tra i quartieri Cascinetta e Azalee: «Passeremo in via Oriana Fallaci, che non è ancora completata al 100%, ma il giorno dopo passeranno di lì i nostri ragazzi che andranno nella nuova scuola».

L’attrattività dell’evento valica ampiamente i confini comunali, confermando la forza turistica della manifestazione. Giovanni Martinelli, della fondazione Varese Welcome, ha evidenziato come «più del 50% dei partecipanti arrivi da fuori provincia o da fuori regione». Per valorizzare questa presenza è stata attivata a livello provinciale la promozione Sport and Stay, che rimborsa chi prolunga il soggiorno in provincia.

Nell’anima della GallaRunTen c’è poi la solidarietà. Nata nel 2004 per iniziativa del Comitato presieduto da Flavio Restelli, con Luigi Macchi vicepresidente, la corsa devolverà parte del ricavato delle iscrizioni 2026 a tre realtà sociali e benefiche del territorio: Ama il Tuo Cuore Onlus, la Società San Vincenzo De Paoli (Federazione Regionale Lombarda – Sezione di Gallarate) e la Fondazione Amici di Alfredo ETS.

L’assessora Mazzetti ha infine ricordato le modalità di partecipazione: «Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito ufficiale». Per chi desidera iscriversi di persona, sarà possibile farlo nella giornata di sabato dalle ore 14:00 alle 18:00 presso il gazebo in piazza, oppure la domenica mattina direttamente alla Cittadella dello Sport prima delle 8:30, in tempo per il via ufficiale alla gara.