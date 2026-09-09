Tornano i treni storici in Lombardia: in autunno corse verso Laveno e Como

Un viaggio nel tempo, ma anche un’occasione per una gita fuori porta alla scoperta della Lombardia. Da settembre a dicembre tornano sui binari i treni storici, con otto corse speciali in programma tra laghi, borghi e montagne.

Un’iniziativa che interessa da vicino anche il Varesotto. Domenica 20 settembre il Treno Storico percorrerà infatti la linea da Milano Cadorna a Laveno Mombello Lago, raggiungendo direttamente la sponda varesina del Lago Maggiore.

Ci sono poi le corse verso Como Lago, particolarmente comode anche per chi vive nel sud della provincia di Varese: i convogli in partenza da Milano Cadorna percorrono la linea che passa da Saronno, offrendo così un’opportunità per raggiungere il lago di Como a bordo di un treno d’altri tempi.

Carrozze degli anni Venti e locomotori storici

Sei delle otto corse saranno effettuate con il Treno Storico, composto da tre carrozze di prima classe AZ 130, 136 e 137, costruite tra il 1924 e il 1925, insieme al locomotore elettrico FNM E600-3 del 1928 e al FNM E610-04 del 1949. Tutti i mezzi sono stati interamente restaurati.

L’esperienza non si limiterà al viaggio: a bordo saranno presenti personaggi in costume d’epoca, musicisti e voci con performance artistiche. La corsa verso Asso sarà caratterizzata in particolare da un repertorio di canti di montagna e popolari.

Le altre due corse – sulla linea del Lago d’Iseo – saranno invece effettuate con l’automotrice storica ALn 668-121 del 1979, anch’essa restaurata. Partiranno da Rovato FN e saranno dirette rispettivamente a Pisogne e Iseo, sul lago d’Iseo, in occasione di sagre e feste tradizionali.

A tutti i viaggiatori sarà inoltre regalato un libretto dedicato al Treno Storico o all’Automotrice Storica.

Il calendario delle otto corse

Il primo appuntamento è fissato per domenica 13 settembre, con il collegamento da Milano Cadorna a Como Lago. Una settimana più tardi, domenica 20 settembre, sarà invece la volta della corsa verso Laveno Mombello Lago.

Il calendario completo prevede:

13 settembre: Milano Cadorna – Como Lago

Milano Cadorna – Como Lago 20 settembre: Milano Cadorna – Laveno Mombello Lago

Milano Cadorna – Laveno Mombello Lago 27 settembre: Rovato FN – Pisogne

Rovato FN – Pisogne 4 ottobre: Milano Cadorna – Asso

Milano Cadorna – Asso 18 ottobre: Milano Cadorna – Como Lago

Milano Cadorna – Como Lago 8 novembre: Milano Cadorna – Como Lago

Milano Cadorna – Como Lago 22 novembre: Milano Cadorna – Como Lago

Milano Cadorna – Como Lago 13 dicembre: Rovato FN – Iseo

Per chi parte dal Varesotto, dunque, l’appuntamento da segnare in rosso è soprattutto quello del 20 settembre verso Laveno, mentre le quattro giornate dedicate a Como rappresentano un’altra possibilità, in particolare per chi può raggiungere Saronno e salire da lì sul convoglio storico.

Un modo diverso di trascorrere una domenica d’autunno, riscoprendo il viaggio in treno attraverso carrozze e locomotive che raccontano un secolo di storia ferroviaria lombarda.