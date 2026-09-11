Toto Bulgheroni: “Ho dato a Scola quello che non si può comprare: la mia credibilità”

Il progetto di rinnovamento del Campus presentato oggi – venerdì 11 – dalla Pallacanestro Varese non è soltanto un intervento sugli spazi della società, ma rappresenta una scelta di prospettiva per il club e per la città. Nel corso della presentazione del progetto, Federico Bellotto, Edoardo Bulgheroni, Toto Bulgheroni e Luis Scola hanno raccontato motivazioni, obiettivi e prospettive della trasformazione. Al centro, anche il rapporto tra la famiglia Bulgheroni e l’attuale dirigenza, con Toto che ha ribadito la fiducia nei confronti di Scola.

Galleria fotografica Centro Campus, via alla trasformazione 4 di 17

Toto Bulgheroni: «A Luis ho dato la mia credibilità»

«Mi conoscete da molto e non amo la retorica, però vorrei dire tre-quattro cose che sento molto. Grazie alla mia famiglia perché io non sono il proprietario del Campus, sono Edo, Tony e Anna che hanno capito cosa significa il Campus per me e per tutti, una casa della comunità. Poi grazie alle istituzioni; ho incontrato tanti sindaci e assessori ma abbiamo sempre trovato un modo per capire le esigenze. Il Campus è di tutti e se penso a quante persone sono passate non penso solo ad Andrea Meneghin o a Chicca Macchi ma a tutti quelli che hanno preso o lasciato qualcosa. E poi grazie a Luis per tante ragioni. In lui ho fiducia, a lui ho dato una cosa che non si può comprare: la mia credibilità che ho costruito con la mia vita, le mie attività e le mie relazioni. Io mi auguro solo di vedere gli obiettivi: alla mia età gli ho detto di fare in fretta».

Edoardo Bulgheroni: «Il Campus continua a essere un luogo vivo»

«Tradisco un po’ di emozione nel vedere queste immagini che anticipano un progetto eccezionale. Io qui rappresento la terza generazione della mia famiglia ma anche la quarta, quella dei miei figli e nipoti, in un filo che prosegue la tradizione della famiglia con la Pallacanestro Varese. Grazie a Luis che mi ha fatto vedere questa proposta non solo come una richiesta di spazi ma per poter creare la più bella e innovativa training facility d’Italia, in un filo che lega l’inaugurazione del Campus del 1993 con una squadra NBA (i Phoenix Suns ndr) con il progetto di NBA Europe, adattando la struttura agli standard mondiali di riferimento».

«Il Campus non è nato come un asset immobiliare ma continua a essere un elemento vivo della città, un punto di riferimento vivo per famiglie, sportivi e per chi ama Varese. Io e i miei fratelli, insieme al papà, abbiamo scelto di dare un lungo orizzonte temporale alla Pallacanestro: dare la possibilità di guardare avanti di qualche decennio come avvenne nel 1993. Il Campus però non è solo un edificio: è un luogo nato e cresciuto con alcune famiglie. Infine la famiglia di Luis che è imprescindibile come è imprescindibile il suo legame con la pallacanestro. Lui e i figli hanno scelto questo territorio per sviluppare questo progetto».

Federico Bellotto: «Il progetto più importante di questi anni»

«È il progetto più importante e di maggiore impatto nella nostra esperienza di questi anni. Grazie alla famiglia Bulgheroni senza la quale questo progetto non potrebbe esistere. Grazie anche alla collaborazione del Comune che ci sostiene nelle mille richieste che facciamo per portare la Pallacanestro Varese e le nostre infrastrutture a un livello migliore. E ancora grazie a tutti i partner, dallo studio Redaelli a tutti i professionisti che dal 10 agosto 2022 – data della prima e-mail – ci seguono e hanno già fatto con noi alcuni interventi sugli spazi dedicati alla prima squadra. L’obiettivo è far diventare il Campus il miglior training center d’Italia. I lavori sono iniziati nell’ex palestra Olympus per creare lo spazio del nuovo bar-ristorante. Terminato quello e spostato il bar inizierà il resto del lavoro. L’obiettivo finale è terminare i lavori il 30 ottobre 2027».

«Non c’è una struttura particolare a cui ci siamo ispirati ma siamo partiti dalle necessità che noi avevamo. Le nostre esperienze nelle facilities NBA ci hanno fornito delle idee soprattutto su alcuni dettagli e aspetti particolari, però non c’è stata una struttura particolare che ci ha indicato la strada».

Luis Scola: «Una struttura così è un obiettivo cruciale»

«La famiglia Bulgheroni è la Pallacanestro Varese: hanno fatto il possibile, noi teniamo tanto all’investimento sulle strutture, a far crescere i ragazzi, a poter lavorare meglio in ufficio. Avere un posto di primo livello è un obiettivo cruciale: sembrava una cosa difficile ma ora stiamo facendo un grande passo avanti nella visione del nostro progetto ma non sarà l’ultimo. Avere il supporto di Toto ed Edo è molto importante per tutti noi e per il club».

«Le training facility NBA sono il nostro sogno anche se hanno costi inarrivabili. Al loro interno però c’è sempre un collegamento forte tra giocatori e dipendenti, tutto centralizzato in un posto unico: l’idea nasce nel ricreare quel tipo di ambiente. Dare un posto per sviluppare l’attività dei giocatori al massimo livello e a quello aggiungere tutte le altre aree della società. I costi in America come detto sono altissimi, noi vogliamo dare a Varese qualcosa di simile nelle nostre possibilità; siamo lontani da quelle cifre ma siamo molto più avanti rispetto a cinque anni fa».

Scola ha poi sottolineato come il progetto del Campus non rappresenti il punto di arrivo: «Una struttura simile è fondamentale per ingaggiare giocatori di livello e reclutare giovani di prospettiva. Questo non è l’ultimo passo: servono altri investimenti per continuare a migliorare. Pensiamo anche a palazzetto e foresteria. Investire nelle strutture è fondamentale in ogni area della società. Oggi è impensabile avere giocatori di primo livello senza strutture di primo livello: campi, spogliatoi, posto dove mangiare, riposarsi, fare terapie. Questo è un aspetto in cui l’Europa è un po’ indietro e per questo noi vogliamo dettare il ritmo. Non siamo i primi né i soli, ma ci siamo».

Infine, il CEO biancorosso ha spiegato la logica economica che accompagna l’investimento: «Siamo convinti che queste operazioni porteranno più soldi in futuro: le risorse spese sono importanti ma avranno un ritorno. Useremo in parte risorse nostre, in parte con finanziatori privati e con i ricavi generati dalla struttura stessa: 1.500 metri quadrati commerciali, spazi per il settore giovanile, prodotti elite per giocatori che arrivano da tutto il mondo».