Tra la Bevera e il Lanza in bicicletta: sabato 5 settembre un tour gratuito tra natura e storia

Sabato 5 settembre il territorio tra la Valle della Bevera e il Lanza diventa protagonista di un’escursione in bicicletta dedicata alla scoperta del paesaggio, della natura e della storia locale. Il tour, gratuito e accompagnato da guide certificate, attraverserà alcuni degli ambienti più caratteristici di questa zona di confine.

Un percorso tra boschi, prati e vigneti

L’itinerario, lungo circa 30 chilometri, accompagnerà i partecipanti attraverso boschi, prati e vigneti, offrendo l’occasione di osservare da vicino un territorio modellato nel tempo dal rapporto tra attività umane e ambiente naturale.

Tra le tappe più significative ci saranno le antiche cave della Bevera, luoghi che oggi presentano un volto profondamente diverso rispetto al passato. Gli scavi hanno infatti lasciato spazio a specchi d’acqua e aree umide di particolare interesse naturalistico, diventate elementi caratteristici del paesaggio.

La storia dei “picasass” e delle cave della Bevera

Il percorso permetterà anche di approfondire la storia dei “picasass”, gli scalpellini che per generazioni hanno lavorato la pietra estratta in queste terre.

Una memoria legata al lavoro e alle trasformazioni del territorio che accompagnerà la pedalata, intrecciandosi con gli aspetti naturalistici e paesaggistici dell’escursione.

Una giornata per conoscere il territorio in bicicletta

L’iniziativa propone così una giornata all’aria aperta nella quale la bicicletta diventa uno strumento per leggere il territorio con maggiore attenzione: dalle tracce delle attività estrattive alla presenza delle zone umide, fino ai paesaggi agricoli e boschivi che caratterizzano la fascia compresa tra la Bevera e il Lanza.

Il tour promozionale è realizzato in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori.

La partecipazione è gratuita. Informazioni e iscrizioni sono disponibili attraverso il modulo online:

https://forms.gle/ufwCH6JNk4Lixt4p9

INFORMAZIONI

DIFFICOLTA’ 2 su 5 ( richiesta padronanza base in sella e capacità di pedalata su sentieri sterrati)

BICICLETTA CONSIGLIATA E-MTB & MTB con buona preparazione atletica

RITROVO: Parcheggio Via Ca’ Bassa 15, Varese

Orario ritrovo: 8:30 – Orario partenza: 9:00 – Rientro previsto: 13:00