Tradate diventa “Il (piccolo) bosco incantato” tra magia, natura e stelle al Parco Pineta

Domenica 20 settembre il Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate si trasforma in un regno di magia e scoperte in occasione del ritorno de “Il (piccolo) bosco incantato”. L’appuntamento gratuito, promosso all’interno del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, propone a bambini e famiglie un pomeriggio ricco di laboratori scientifici e creativi, prove di esplorazione della natura e proiezioni astronomiche a partire dalle 14.00 fino alle 18.00.

Laboratori creativi e sfide nella natura

L’evento vedrà protagonisti diversi laboratori pensati per unire arte e divulgazione scientifica, realizzati nell’ambito del progetto CostellAzioni. Tra le attività a partecipazione gratuita figurano i laboratori di poesia “Fioriture in cielo e in terra” a cura di Chiara Zuffrano e di scrittura creativa “Gioco della fantasia” curato da Giulio Grigioni, entrambi destinati ai bambini dai 6 ai 10 anni con turni previsti alle 15.00 e alle 16.30. Spazio anche al laboratorio didattico STEAM, un’esperienza inclusiva aperta ai partecipanti di ogni età.

Immersi nel verde del Parco Pineta, i visitatori potranno mettersi alla prova con il laboratorio “Libera la fantasia e crea il tuo personaggio”, dove si utilizzeranno materiali naturali. L’iniziativa è curata dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), che accompagneranno il pubblico anche lungo le visite guidate gratuite del Sentiero Natura e gestiranno “Le prove dell’esploratore”, un percorso a tappe ideato per i ragazzi dagli 8 anni in su.

Alla scoperta del cielo e dello spazio

La programmazione dedica un’ampia sezione all’astronomia e all’esplorazione della volta celeste. Durante la giornata si terranno visite guidate e gratuite all’Osservatorio Astronomico con prenotazione direttamente sul posto.

A completare la proposta ci saranno le proiezioni nell’EcoPlanetario dedicate al viaggio “In volo tra le stelle… d’estate”, unica attività a pagamento dell’evento. I turni delle 14.30 e 15.30 saranno dedicati ai bambini dai 6 anni in su, mentre le sessioni delle 16.30 e delle 17.30 si rivolgeranno a un pubblico dai 9 anni in su. Per tutta la durata del pomeriggio sarà inoltre presente il food truck dell’Oasi del Gelato.

Il sostegno al progetto e le modalità di partecipazione

I laboratori e le attività ad accesso libero sono sostenuti dal progetto “CostellAzioni”. Per garantire la continuità delle iniziative culturali e formative rivolte ai più piccoli, gli organizzatori invitano i visitatori a lasciare un contributo volontario durante la manifestazione o tramite la piattaforma online della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede del Centro Didattico Scientifico in via ai Ronchi 75 a Tradate. Per accedere alla struttura e partecipare alle differenti iniziative è richiesta la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale del centro.