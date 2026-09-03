Tradate ospita Petali dal Mondo, la IV Conferenza internazionale Scuola Democratica
Il progetto “Quante storie!”, nato nelle scuoletradatesi, diventa oggetto di ricerca e approda al confronto accademico internazionale
Un’esperienza nata nel 2010 nelle scuole di Tradate è arrivata alla IV Conferenza Internazionale Scuola Democratica. Sonia Negri, presidente dell’associazione Petali dal Mondo, ha presentato a Roma, insieme a Laura Ferrari dell’Università Cattolica, i primi risultati della ricerca dedicata a “Quante storie!”, il laboratorio che invita bambini e adulti a raccontare e riflettere sulla propria storia personale.
Il percorso di ricerca ha preso avvio dalla tesi di Martina Petrosino e ha portato alla collaborazione con le professoresse Rosa Rosnati e Laura Ferrari e con il loro gruppo di ricerca dell’Università Cattolica. Un riconoscimento importante per un progetto che negli anni ha raggiunto sedici edizioni, coinvolgendo scuole, insegnanti, famiglie e volontari dell’associazione.
“Quante storie!” nasce con l’obiettivo di creare nelle classi un ambiente nel quale ogni bambino possa sentirsi libero di decidere se, quando e come parlare della propria storia, anche quando questa è complessa o dolorosa. Attraverso attività narrative rivolte all’intera classe, il laboratorio promuove ascolto, rispetto e consapevolezza delle differenze.
Per Petali dal Mondo la partecipazione alla conferenza rappresenta anche un’occasione per condividere il risultato con tutte le persone incontrate nel corso degli anni. «Abbiamo ricevuto un riscontro molto positivo sul nostro lavoro – sottolinea l’associazione – e un grande interesse intorno a una questione che ci sta particolarmente a cuore: contribuire a creare una scuola nella quale ogni bambino possa sentirsi accolto, riconosciuto e libero di esprimere sé stesso».
“L’adozione è un percorso che dura tutta la vita”: la voce de I Petali dal Mondo a Tradate
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