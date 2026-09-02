A Cantello arriva la Sagra degli Uccelli

Domenica 6 settembre l’Area Feste “Franco Catella” di via Collodi a Cantello ospiterà la 59ª edizione della Sagra degli Uccelli, uno degli appuntamenti più tradizionali e attesi della comunità locale. L’evento rappresenta da decenni un punto di riferimento per il territorio, capace di richiamare visitatori e appassionati da tutta la zona per una giornata all’insegna della tradizione.

Il programma della gara canora

Le attività prenderanno il via fin dalle prime luci del mattino. A partire dalle 7.00 è infatti prevista la storica gara canora dedicata agli uccelli silvani. La competizione vedrà protagonisti esemplari di merlo, tordo, fringuello, allodola, tordina o prispolone, sassello e cardellino.

Gastronomia e prodotti di stagione

A metà giornata il focus dell’evento si sposterà sulle proposte culinarie della tradizione. Dalle 12.00 apriranno gli stand d’enogastronomia autunnale, pensati per consentire ai partecipanti di proseguire la giornata all’insegna dei sapori locali e della convivialità.

Il concorso con le scuole e gli organizzatori

La manifestazione mantiene inoltre un forte legame con le giovani generazioni locali. La grafica del manifesto ufficiale dell’edizione 2026 è stata infatti realizzata partendo dal disegno vincitore del “Concorso copertina Sagra degli Uccelli 2026”, che ha visto il coinvolgimento diretto delle classi seconde della Scuola secondaria di Cantello. L’iniziativa è curata dalla Pro Loco Cantello con il patrocinio del Comune di Cantello e di altri enti del territorio.