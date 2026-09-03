Trasferta texana per Alessio Rovera: c’è la “Lone Star Le Mans” valida per il Mondiale

Quella in corso è una delle stagioni più complicate per Alessio Rovera da quando il pilota varesino gareggia ai massimi livelli. Non per sua responsabilità, perché Rovera risulta costantemente tra i più veloci in pista delle proprie categorie, ma anche nell’ultima uscita al Nurburgring la sua gara è praticamente terminata alla prima curva per via di un contatto che ha coinvolto la sua vettura e, per la classifica, non è servita la sua rimonta successiva.

Nel prossimo fine settimana Rovera tornerà a battagliare nel Mondiale Endurance, competizione che lo vede impegnato sulla Ferrari 296 di classe LMGT3 gestita dal team Vista AF Corse e condivisa con François Heriau e Simon Mann. Il terzetto del Cavallino Rampante è quinto nella classifica a squadre in una graduatoria però molto corta. Fino a ora solo la Corvette di TF Sport è lontana (76 punti) ma alle sue spalle ci sono quattro vetture in un fazzoletto: Porsche-Bend Manthey a quota 49, BMW-Wrt e Corvette-Turkey a 43 e appunto la Ferrari-Vista AF a 43.

Insomma, c’è ancora tanto spazio davanti alla vettura color argento per recuperare terreno in classifica e – teoricamente – per inseguire il titolo iridato. Rovera ha colto con soddisfazione i cambiamenti di calendario dovuti alla crisi in Medio Oriente: il FIA WEC infatti farà tappa a Barcellona e (soprattutto) Monza per le ultime due gare stagionali. Ora però è tempo di pensare agli Stati Uniti e in particolare al COTA, il Circuito delle Americhe di Austin in Texas, sede del quinto round del 2026.

L’evento texano è ribattezzato Lone Star Le Mans e nelle due precedenti edizioni non è stato benevolo con Rovera e compagni, che questa volta cercano una inversione di tendenza. «Ad Austin abbiamo raccolto meno di quanto seminato, speriamo che stavolta le cose girino a nostro favore. Abbiamo bisogno di macinare punti e recuperare in classifica e in calendario ci sono soltanto gare da 6 ore senza punteggi maggiorati: con meno punti in palio dobbiamo massimizzare ogni evento. Spero che in questa seconda metà di stagione ci sia la possibilità di fare risultati importanti, perché finora abbiamo potuto giocarcela davvero soltanto a Spa».

Il caldo texano potrebbe essere un fattore determinante per vetture, piloti e per il degrado degli pneumatici mentre questa volta il traffico non dovrebbe essere un problema come in altri tracciati. Venerdì sono previste due sessioni di prove libere, sabato la terza e le qualifiche (alle 15 locali, le 22 in Italia). La Lone Star Le Mans scatterà domenica alle 20 italiane per terminare 6 ore dopo, quando ad Austin saranno le 19 e da noi le 2 di notte.