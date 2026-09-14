Tre fine settimana tra piatti tipici e musica: a Malnate la sedicesima edizione di “PerBacco”

Malnate si prepara ad accogliere la sedicesima edizione di “Malnate PerBacco“, la rassegna enogastronomica promossa dalla Pro Loco Malnate con il patrocinio della Città di Malnate. L’appuntamento è fissato nell’Area Feste di via Pastore e si svolgerà da venerdì 18 settembre a domenica 4 ottobre 2026, proponendo tre fine settimana all’insegna di musica, cultura, solidarietà e buona cucina.

Il programma del primo fine settimana

La manifestazione prenderà il via venerdì 18 settembre con una serata dedicata ai sapori della Valtellina, che vedrà protagonisti i pizzoccheri dalle 19.00 alle 21.30, a cui seguirà dalle 21.00 alle 24.00 l’animazione danzante con Patrizio e Patrizia. Sabato 19 settembre la cucina si sposterà in Sicilia con la pasta alla Norma, accompagnata dalla serata danzante con Mary. Domenica 20 settembre il programma si aprirà già alle 18.00 con l’evento teatrale “God’s Game”, per poi proseguire con una cena a tema napoletano a base di linguine allo scoglio e la musica di Aldo.

Dalla Mantovana alla rassegna dei Funghi Porcini

Il secondo weekend si aprirà venerdì 25 settembre con i tortelli di zucca della serata mantovana, seguiti dalla musica dal vivo dei Kapatosta. Sabato 26 settembre sarà il turno della tradizione lombarda con ossobuco e risotto allo zafferano (per cui è consigliata la prenotazione) e l’intrattenimento di Laura Negro. Domenica 27 settembre toccherà alla serata laziale con rosticini e porchetta, con il ritorno in consolle di Aldo per la parte danzante.

Gli appuntamenti di ottobre e il menu fisso

L’ultimo fine settimana, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, sarà interamente dedicato alla rassegna “Fungo in Festa”, con cene a base di funghi porcini tutte le sere dalle 19.00 alle 21.30. Venerdì 2 ottobre la giornata inizierà alle 17.30 con la “Festa Nonni e Nipoti”, caratterizzata da letture e aperitivo, seguita dal ballo con i F.lli Martini. Sabato 3 e domenica 4 ottobre la musica sarà affidata rispettivamente a Monica Riboli e nuovamente ad Aldo.

Oltre ai piatti speciali previsti per ciascuna serata speciale, per tutta la durata della rassegna sarà sempre attivo il menu fisso “Tutte le sere”, che comprende penne al pomodoro o al ragù, stinco, tagliata e rucola, panino con la salamella, fritto misto e patatine. È previsto inoltre il servizio d’asporto ogni sera dalle 18.45 alle 19.15, con prenotazione consigliata al numero 338 3213266.