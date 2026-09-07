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Tre giorni per scoprire il mondo sotterraneo: a ottobre lo stage di speleologia, prevista un’uscita alla palestra di roccia di Arcisate

Il Gruppo Speleologico Prealpino e il Cai di Carnago organizzano un corso di avvicinamento alla speleologia. Dalla teoria all’addestramento in parete, fino alla prima escursione nelle grotte del Campo dei Fiori

Generico 07 Sep 2026

Tre giorni per avvicinarsi alla speleologia e scoprire il mondo nascosto sotto la superficie della montagna. È la proposta del Gruppo Speleologico Prealpino insieme alla sezione Cai di Carnago, che organizzano uno stage rivolto a chi vuole conoscere le grotte e acquisire le prime nozioni necessarie per affrontare una discesa in sicurezza.

Nel “mondo di sotto“ con Guglielmo Ronaghi, lo speleologo che insegna a leggere l’oscurità

Il percorso prenderà il via giovedì 1° ottobre, dalle 21 alle 23.30, con una serata teorica. I partecipanti affronteranno diversi temi, dalla storia della speleologia alla conoscenza delle attrezzature e dei materiali utilizzati, passando per alcuni elementi di carsismo e speleogenesi. Verranno inoltre illustrate le morfologie carsiche superficiali e sotterranee e le attività di esplorazione condotte dai gruppi speleologici.

Dalla teoria si passerà poi alla pratica. Sabato 3 ottobre l’appuntamento sarà alla palestra di roccia di Arcisate, dove inizierà l’addestramento tecnico sotto la supervisione degli istruttori Cai. I partecipanti impareranno a utilizzare imbragatura e attrezzature specifiche e potranno cimentarsi nelle principali manovre in parete, imparando a salire e scendere sulle corde.

Un approccio graduale alla progressione verticale, pensato per acquisire sicurezza e familiarità con l’altezza prima di affrontare l’ambiente sotterraneo.

La terza giornata, domenica 4 ottobre, sarà quella dell’ingresso in grotta. I partecipanti saranno accompagnati nel sottosuolo del Monte Campo dei Fiori, una delle aree più ricche di cavità naturali del territorio, alcune delle quali caratterizzate da notevole sviluppo e profondità.

Con abbigliamento adeguato e attrezzature specifiche, gli aspiranti speleologi potranno così sperimentare direttamente la progressione in grotta, accompagnati dagli esperti. Al termine dello stage sarà inoltre possibile proseguire l’esperienza entrando a far parte del gruppo speleologico e partecipando alle numerose attività organizzate durante l’anno.

La quota di partecipazione è di 85 euro e comprende l’utilizzo delle attrezzature tecniche e la copertura assicurativa. È necessario aver compiuto 15 anni; per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Gruppo Speleologico Prealpino al 331 3721046 oppure scrivere a info@speleoprealpino.it.

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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