Tre giorni per scoprire il mondo sotterraneo: a ottobre lo stage di speleologia, prevista un’uscita alla palestra di roccia di Arcisate

Tre giorni per avvicinarsi alla speleologia e scoprire il mondo nascosto sotto la superficie della montagna. È la proposta del Gruppo Speleologico Prealpino insieme alla sezione Cai di Carnago, che organizzano uno stage rivolto a chi vuole conoscere le grotte e acquisire le prime nozioni necessarie per affrontare una discesa in sicurezza.

Il percorso prenderà il via giovedì 1° ottobre, dalle 21 alle 23.30, con una serata teorica. I partecipanti affronteranno diversi temi, dalla storia della speleologia alla conoscenza delle attrezzature e dei materiali utilizzati, passando per alcuni elementi di carsismo e speleogenesi. Verranno inoltre illustrate le morfologie carsiche superficiali e sotterranee e le attività di esplorazione condotte dai gruppi speleologici.

Dalla teoria si passerà poi alla pratica. Sabato 3 ottobre l’appuntamento sarà alla palestra di roccia di Arcisate, dove inizierà l’addestramento tecnico sotto la supervisione degli istruttori Cai. I partecipanti impareranno a utilizzare imbragatura e attrezzature specifiche e potranno cimentarsi nelle principali manovre in parete, imparando a salire e scendere sulle corde.

Un approccio graduale alla progressione verticale, pensato per acquisire sicurezza e familiarità con l’altezza prima di affrontare l’ambiente sotterraneo.

La terza giornata, domenica 4 ottobre, sarà quella dell’ingresso in grotta. I partecipanti saranno accompagnati nel sottosuolo del Monte Campo dei Fiori, una delle aree più ricche di cavità naturali del territorio, alcune delle quali caratterizzate da notevole sviluppo e profondità.

Con abbigliamento adeguato e attrezzature specifiche, gli aspiranti speleologi potranno così sperimentare direttamente la progressione in grotta, accompagnati dagli esperti. Al termine dello stage sarà inoltre possibile proseguire l’esperienza entrando a far parte del gruppo speleologico e partecipando alle numerose attività organizzate durante l’anno.

La quota di partecipazione è di 85 euro e comprende l’utilizzo delle attrezzature tecniche e la copertura assicurativa. È necessario aver compiuto 15 anni; per i minorenni è richiesta l’autorizzazione dei genitori.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Gruppo Speleologico Prealpino al 331 3721046 oppure scrivere a info@speleoprealpino.it.