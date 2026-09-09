Tre Valli Varesine arriva a Varese il 6 ottobre: 200 chilometri da Busto con 175 professionisti. Presentato il Trittico lombardo

Il conto alla rovescia è cominciato. La 105ª Tre Valli Varesine si correrà martedì 6 ottobre con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese, chiudendo il Trittico Regione Lombardia 2026 presentato questa mattina al Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, a Milano.

Il Trittico riunisce tre classiche di fine stagione: la 79ª Coppa Agostoni, in programma a Lissone domenica 4 ottobre, la 107ª Coppa Bernocchi a Legnano lunedì 5 ottobre e appunto la Tre Valli Varesine, che il giorno seguente porterà il grande ciclismo internazionale sulle strade della provincia. Ad aprire la giornata varesina sarà la 6ª Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work UP Lavoro.

Alla presentazione, per la Società Ciclistica Alfredo Binda, hanno partecipato il sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo, l’assessore allo Sport di Busto Arsizio Luca Folegani e l’assessore allo Sport di Varese Stefano Malerba, insieme a rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle associazioni e degli sponsor.

Venticinque squadre e 175 corridori

Alla Tre Valli Varesine 2026 sono iscritte 25 squadre: 17 UCI WorldTeams, cioè le formazioni più forti al mondo, e 8 UCI ProTeams, per un totale di 175 atleti, il numero massimo consentito per una competizione UCI ProSeries. Attese nei prossimi giorni le conferme di alcuni dei grandi nomi del ciclismo mondiale.

Tra le squadre al via ci sono UAE Team Emirates XRG, Team Visma | Lease a Bike, Lidl-Trek, Soudal Quick-Step, Red Bull – Bora – Hansgrohe, Netcompany Ineos, Movistar Team, Bahrain Victorious, Alpecin-Premier Tech, EF Education – EasyPost, Groupama-FDJ United, XDS Astana Team, Decathlon CMA CGM Team, Lotto Intermarché, Team Jayco AlUla, NSN Cycling Team e Uno-X Mobility, oltre a Caja Rural-Seguros RGA, Solution Tech Nippo Rali, Cofidis, MBH Bank CSB Telecom Fort, Pinarello – Q36.5 Pro Cycling Team, Polti – Visit Malta, Tudor Pro Cycling Team e Bardiani CSF 7 Saber.

Il percorso: dal Museo del Tessile ai Ronchi

Il Museo del Tessile di Busto Arsizio è confermato come quartier tappa: qui si terranno la presentazione delle squadre e la firma del foglio di partenza, con gli atleti e le atlete che sfileranno nel parterre dei giardini prima del via ufficiale.

La gara maschile misura 200 chilometri da Busto Arsizio al cuore di Varese. Confermata anche quest’anno la “mitica” salita dei Ronchi, che dal lungolago della Schiranna porta verso il centro città, la stessa del Mondiale di Varese 2008. Nel finale, per due giri, i corridori affronteranno la salita delle Cinque Piante, che dalla frazione Oltrona di Gavirate conduce allo strappo di Barasso davanti al Municipio, con un’ultima appendice in salita attraverso Luvinate e Casciago. Restano sei i giri del circuito cittadino, con il viale d’arrivo in via Sacco, davanti al Comune di Varese.

Il presidente Oldani: “Un legame forte con la storia del ciclismo varesino”

Il valore della corsa è stato sottolineato dal presidente della S.C. Binda Renzo Oldani, che ha parlato di un appuntamento capace ogni anno di rinnovare la propria forza emotiva e di rappresentare il territorio, portando a Varese alcuni dei più importanti campioni internazionali. Dietro il risultato, ha ricordato, c’è il lavoro di una squadra di soci e volontari costruita nel tempo, in un progetto che «custodisce un forte legame con la storia e le tradizioni del ciclismo varesino».

Organizzare due gare di livello ProSeries, ha aggiunto Oldani, significa lavorare dodici mesi all’anno con un coordinamento che coinvolge moltissime persone, dalla dedizione dei soci all’entusiasmo dei volontari, fino alla collaborazione di istituzioni, forze dell’ordine, media e sponsor.

Diretta tv nei cinque continenti

Anche per questa edizione le corse organizzate dalla Società Ciclistica Alfredo Binda saranno visibili in diretta su RAI Sport e RAI 2. Grazie a RAI Italia e a discovery+ / Eurosport, la Tre Valli Varesine sarà seguita nei cinque continenti.

Confermata la formula “green”: la Tre Valli Varesine è stata la prima gara internazionale a utilizzare auto completamente elettriche al seguito dei corridori, e anche quest’anno il progetto Tre Valli Varesine GREEN prosegue grazie alla collaborazione con Centro Car Cazzaro, Paglini e DACIA Italia. La segreteria organizzativa è affidata quest’anno a Summeet s.r.l.

Tra le istituzioni che sostengono la manifestazione ci sono il Ministero dello Sport, Regione Lombardia, la Provincia di Varese, che il prossimo anno celebra il centenario, i Comuni di Busto Arsizio e Varese, la Camera di Commercio di Varese, Fondazione Varese Welcome, la Comunità Montana Valli del Verbano e il Consorzio Due Laghi.