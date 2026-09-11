Tredici chilometri tra le sei chiese di Albizzate e Sumirago: è il pellegrinaggio in miniatura per sostenere l’ospedale di Varese

Un pellegrinaggio in miniatura, con tanto di credenziale da far timbrare a ogni tappa, che invece di attraversare l’Italia resta dentro i confini di due comuni. È l’idea del “Cammino di San Benedetto“, la camminata benefica in programma domenica 20 settembre alle 9 sul territorio della Comunità pastorale San Benedetto che unisce Albizzate e Sumirago.

A organizzarla è “Camminiamo Insieme“, realtà nata nel 2024 per tenere vivo il ricordo di Chiara, un’amica scomparsa prematuramente. Dal lutto è nato un percorso fatto di iniziative concrete: prima una donazione alla ricerca sui tumori, poi, nel 2025, la progettazione e la realizzazione della prima “Sala del Sollievo” della Lombardia all’interno di un pronto soccorso, uno spazio riservato dove i familiari di pazienti in condizioni gravissime o in fin di vita possano essere accolti con dignità.

Il progetto del 2026 guarda invece all’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale di Varese, diretta dalla dottoressa Caterina Facciolo, reparto afferente al Dipartimento cardiotoracovascolare guidato dalla dottoressa Battistina Castiglioni. “Sono davvero riconoscente agli organizzatori di questa bella iniziativa”, commenta Facciolo, che sottolinea come dietro alla generosità si veda soprattutto “il profondo legame che unisce il nostro Ospedale al territorio”. E aggiunge una nota che chiude il cerchio: la camminata in compagnia è uno degli ingredienti principali per la salute del cuore.

Sei chiese, sei timbri

Il tracciato è un anello di circa tredici chilometri che tocca le sei chiese della Comunità pastorale. Si parte alle 9 da piazza IV Novembre ad Albizzate, dopo la messa delle 8 nella chiesa parrocchiale, e si procede toccando Albusciago, Sumirago, Caidate, Menzago e Quinzano, per poi rientrare al punto di partenza. A ogni tappa i partecipanti ricevono un timbro sulla credenziale, esattamente come nei grandi cammini storici.

Il sigillo finale è dedicato al Santuario di Valdarno, che per l’occasione viene ricostruito da un artista locale all’interno dell’Oratorio Visconteo di Albizzate. Ad attendere i camminatori all’arrivo c’è un pranzo conviviale nell’area feste.

La rete che ha reso possibile il percorso

Dietro alla giornata c’è un elenco lungo di realtà coinvolte: le amministrazioni comunali e le Pro Loco di Albizzate e Sumirago, la Comunità di San Benedetto, i ragazzi dell’oratorio, i Runner di Quinzano e il gruppo Alpini di Albizzate, che ha messo a disposizione i propri spazi per ospitare l’evento. A questi si aggiungono i volontari che si sono resi disponibili nelle fasi di ideazione, tracciatura e pianificazione, superando gli ostacoli burocratici che un percorso a cavallo di due comuni comporta.

L’iniziativa è aperta a tutti: famiglie, camminatori, runner e semplici curiosi.