Trenord cerca nuovi capitreno: da giovedì 3 settembre aperte le candidature online

Trenord apre le porte a nuovi inserimenti lavorativi e avvia le selezioni per reclutare futuri capitreno per il servizio ferroviario regionale. Dalle ore 11.00 di giovedì 3 settembre sarà possibile inviare la propria candidatura per entrare a far parte del personale di bordo responsabile delle oltre 2.400 corse giornaliere effettuate in Lombardia, nelle province delle regioni limitrofe e lungo la linea aeroportuale del Malpensa Express. Le domande dovranno essere inoltrate entro lunedì 21 settembre attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda.

Il ruolo del capotreno e il percorso formativo

La figura del capotreno rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la qualità del viaggio e per la sicurezza di ogni corsa. Oltre a garantire assistenza e informazioni ai passeggeri, il capotreno costituisce il principale canale di comunicazione diretta tra l’azienda e i clienti.

I candidati che supereranno la fase di selezione iniziale saranno inseriti in un corso di formazione aziendale della durata di circa sei mesi. Questo percorso consentirà di acquisire le competenze teoriche e pratiche necessarie, seguite da un periodo di tirocinio e dagli esami finali per il conseguimento dell’abilitazione ufficiale al ruolo.

Requisiti e competenze richieste

Per accedere alla selezione è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore o di una laurea, unitamente a un’ottima padronanza della lingua italiana e a una buona conoscenza dell’inglese, mentre la conoscenza di ulteriori lingue straniere costituirà un titolo preferenziale.

Completano il profilo ideale la disponibilità agli spostamenti sul territorio lombardo e nelle regioni confinanti, la flessibilità oraria, spiccate doti comunicative, precisione e attitudine al problem solving. Eventuali esperienze pregresse in mansioni a contatto con il pubblico saranno valutate favorevolmente in sede di selezione.

Le altre opportunità per profili IT e Risorse Umane

Parallelamente alla ricerca di personale di bordo, Trenord ha aperto le selezioni anche per due figure professionali da inserire nelle strutture direzionali. Nello specifico, la Direzione IT è alla ricerca di un IT Project Manager Junior che si occuperà dello sviluppo e dell’evoluzione delle applicazioni e delle piattaforme destinate alla programmazione e al monitoraggio dell’esercizio ferroviario. Per questa posizione si richiede una laurea magistrale in discipline informatiche, ingegneristiche o tecnico-scientifiche.

La Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Welfare cerca invece un HR Talent & Development Specialist, figura che lavorerà all’aggiornamento dei modelli di competenze, alla gestione del ciclo di Performance Management e alle iniziative di Employer Branding. In questo caso le selezioni sono rivolte a candidati laureati con esperienza pregressa nel settore e competenze nell’analisi dei dati HR.

Ulteriori informazioni su queste e su tutte le opportunità di lavoro in Trenord sono disponibili sul sito trenord.it, alla pagina “Lavora con noi”.