Trovato senza vita il 75enne italiano scomparso durante un’escursione nei boschi del Canton Ticino

Tragedia in montagna nel Locarnese, dove un escursionista italiano di 75 anni, domiciliato nel Luganese, ha perso la vita durante un’escursione nella zona dei Monti di Comino, in territorio di Verdasio. La scomparsa dell’uomo era stata segnalata nel pomeriggio di sabato 12 settembre alla Centrale comune d’allarme.

L’allarme è scattato poco dopo le 14 e ha fatto immediatamente partire un dispositivo di ricerca. Nelle operazioni sono stati impegnati gli agenti della Polizia cantonale, la Polizia comunale di Ascona, il Soccorso Alpino Svizzero e la REGA. Le ricerche si sono concentrate nell’area dei Monti di Comino, nel territorio di Verdasio.

Poco prima delle 19 è stato individuato il corpo privo di vita dell’escursionista, a un’altitudine di circa 1.300 metri. Per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, il 75enne sarebbe rimasto vittima di una caduta di alcune decine di metri. Le cause e l’esatta dinamica dell’incidente dovranno essere chiarite dall’inchiesta avviata dalla Polizia cantonale.

Al termine delle operazioni è stato richiesto anche l’intervento del Care Team, per fornire sostegno psicologico alle persone coinvolte nell’intervento.