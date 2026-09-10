Un’altra tragedia nei boschi, uomo di Malnate trovato senza vita in un dirupo in Valle Strona

Un uomo di Malnate è stato ritrovato senza vita nella serata di mercoledì 9 settembre, in fondo a un dirupo nella zona di Campello Monti, in Piemonte. La vittima è Ernesto Quargentan, classe 1941, che si trovava in villeggiatura nella località della Valle Strona.

Le ricerche hanno coinvolto il Soccorso alpino e speleologico, i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf) e la Protezione civile locale.

Determinante per indirizzare le squadre verso la zona in cui si trovava l’uomo sarebbe stato l’utilizzo dell’Imsi Catcher in dotazione al Sagf, uno strumento che permette di localizzare un telefono cellulare e restringere così l’area delle ricerche.

Il corpo di Quargentan è stato infine individuato in fondo a un dirupo. Le cause e la dinamica della morte restano da accertare.

Il ritrovamento arriva a poche ore di distanza da un’altra tragedia avvenuta sulle montagne piemontesi, in Valle Vigezzo. In quel caso a perdere la vita era stato Agostino Spera, classe 1960, residente a Busto Arsizio, che aveva raggiunto Orcesco, frazione di Druogno, per cercare funghi.