Trovato senza vita Lucio Zambonini, il pescatore ossolano
Il corpo è stato individuato nella mattinata di sabato 5 settembre a circa 2.000 metri di quota, al termine delle operazioni di soccorso avviate il giorno precedente
Si sono concluse con il ritrovamento del corpo senza vita le ricerche di Lucio Zambonini, 63 anni, residente a Vanzone San Carlo e disperso da giovedì mattina. L’uomo era uscito di casa spiegando ai familiari che avrebbe raggiunto la zona del rio Mondelli, nel territorio comunale di Ceppo Morelli, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, per andare a pescare.
Da quel momento non aveva più dato notizie e, dopo l’allarme, erano scattate le operazioni di ricerca, proseguite per tutta la giornata di venerdì con un ampio dispiegamento di uomini e mezzi.
Sul territorio hanno operato squadre a terra, elicotteri, droni, unità specializzate e cinofile, impegnate a controllare un’area particolarmente vasta e difficile da raggiungere.
Le ricerche sono proseguite anche nella mattinata di sabato 5 settembre, quando le squadre di soccorso hanno individuato il corpo del 63enne.
Zambonini è stato trovato senza vita a circa 2.000 metri di altitudine, in una zona di montagna frequentata anche da chi raccoglie erbe spontanee, in particolare la genziana. Secondo quanto riferito dai familiari, prima di partire l’uomo aveva infatti manifestato l’intenzione di percorrere anche quei sentieri, oltre a raggiungere l’area dove pensava di dedicarsi alla pesca.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.