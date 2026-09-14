Tutta la serie D con Giovanni Rosati, gli orti sociali di Busto Arsizio e il teatro civile nel lunedì di Radio Materia
Tre appuntamenti in diretta: alle 14,00 con il calcio, alle 16,30 con Madonna Regina Aps e alle 18 con la compagnia Entrata di Sicurezza
Tre appuntamenti nel lunedì di Radio Materia con La Materia Del Gol alle 14, Soci All Time alle 16,30 e Chi l’avrebbe mai detto alle 18.
14,00 La Materia Del Gol
Commenteremo i risultati delle squadre del Varesotto in serie D insieme al direttore sportivo del Varese Giovanni Rosati che sarà in studio con Francesco Mazzoleni.
16,30 Soci All Time
Ospite di oggi un’associazione di quartiere, Madonna Regina Aps di Busto Arsizio, per parlare degli orti sociali come punto di riferimento della comunità: Con noi Eloise Davanzo.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Massimo Ciapparella della compagnia Entrata di Sicurezza ci parlerà dello spettacolo contro la violenza sulle donne, portato avanti da questa storica compagnia amatoriale di Castellanza.
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