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Tutta la serie D con Giovanni Rosati, gli orti sociali di Busto Arsizio e il teatro civile nel lunedì di Radio Materia

Tre appuntamenti in diretta: alle 14,00 con il calcio, alle 16,30 con Madonna Regina Aps e alle 18 con la compagnia Entrata di Sicurezza

Generico 14 Sep 2026

Tre appuntamenti nel lunedì di Radio Materia con La Materia Del Gol alle 14, Soci All Time alle 16,30 e Chi l’avrebbe mai detto alle 18.

14,00 La Materia Del Gol

Commenteremo i risultati delle squadre del Varesotto in serie D insieme al direttore sportivo del Varese Giovanni Rosati che sarà in studio con Francesco Mazzoleni.

16,30 Soci All Time

Ospite di oggi un’associazione di quartiere, Madonna Regina Aps di Busto Arsizio, per parlare degli orti sociali  come punto di riferimento della comunità: Con noi Eloise Davanzo.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto

Massimo Ciapparella della compagnia Entrata di Sicurezza ci parlerà dello spettacolo contro la violenza sulle donne, portato avanti da questa storica compagnia amatoriale di Castellanza.

ASCOLTACI QUI O SU WWW.RADIOMATERIA.IT

 

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Pubblicato il 14 Settembre 2026
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