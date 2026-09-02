Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 2 SETTEMBRE 2026

INFORMAZIONE SULLA TRASPARENZA SALARIALE

Gli annunci privi dell’informazione sulla trasparenza salariale sono riferiti a ricerche di personale aperte prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 96/2026 e/o prima dell’adattamento della modulistica alla nuova previsione normativa.

Si precisa inoltre che il Settore Lavoro ha provveduto ad adeguarsi alla norma e che tutti i nuovi annunci di lavoro gestiti dal Servizio Preselezione dei Centri per l’Impiego della Provincia di Varese già contengono l’indicazione sulla trasparenza salariale.

L’elenco completo:

CASTELLANZA: APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A

Negozio di acconciature con sede a Castellanza (VA) ricerca n. 1 APPRENDISTA PARRUCCHIERE/A. La risorsa, affiancata dalla titolare, supporterà il negozio nelle ordinarie attività, acquisendo gradualmente autonomia nelle tecniche di colorazione del capello, ambito in cui il negozio è specializzato. Requisiti: preferibile diploma professionale (tecnico dell”acconciatura) e qualifica professionale, conoscenza base della lingua inglese (comprensione orale) e buon utilizzo del pc e dei principali applicativi informatici. Si offre: contratto di apprendistato part-time (25 ore a settimana) con orario 9.30-12.00; 14.30-17.00 (possibilità di concordare una diversa articolazione). Retribuzione oraria lorda: euro 5,99. (RIF: 14785 CR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A PREPARAZIONE CIBI

Il centro per l’impiego di Busto Arsizio per ditta operante nella ristorazione cerca UN/UNA ADDETTO/A ALLA PREPARAZIONE CIBI. La risorsa si occuperà di preparare i cibi e sistemare l’area in cui vengono preparati. Preferibile diploma alberghiero. Si offre un contratto di apprendistato di 36 mesi con orario a tempo pieno dalle 10.30 alle 15 e dalle 18 alle 22 da lunedì a domenica con un giorno di riposo. RAL 21.500 euro. Rif.14780AV

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: EDUCATORI/TRICI SCOLASTICI/CHE

Cooperativa Sociale di Padova cerca n. 5 EDUCATORI/TRICI SCOLASTICI/CHE. Le risorse opereranno su servizi di assistenza scolastica e servizi integrativi presso scuole dei Comuni della Valle Olona. Requisiti richiesti: Laurea in Scienze dell’educazione L19 o acquisizione di 60 crediti formativi o diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002; preferibile esperienza nella mansione; patente B automuniti. Si offre: contratto a tempo determinato, orario part time dalle 15 alle 30 ore settimanali. Retribuzione iniziale da 9.500 a 18.500 euro lordi annui, in base al monte ore. (Rif. 14767 GD)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: DISEGNATORE MECCANICO

Società metalmeccanica con sede a Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 DISEGNATORE MECCANICO. La risorsa si occuperà della realizzazione e aggiornamento di modelli 3D e disegni tecnici mediante software CAD IronCAD, della produzione di tavole costruttive complete di quote, tolleranze e distinte base, del controllo e dell’ottimizzazione della documentazione tecnica, nonché del supporto all’ufficio tecnico, alla produzione e ai fornitori per la corretta realizzazione dei progetti. Requisiti indispensabili: esperienza pregressa nella mansione, diploma di scuola superiore, ottima conoscenza del disegno meccanico, utilizzo esperto del PC e di software CAD, buona conoscenza della lingua inglese, precisione, capacità di lavorare in team, possesso di patente B, preferibilmente automunito. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scopo assunzione, con orario a tempo pieno. RAL indicativa: da euro 21.000 a euro 25.000. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. (RIF: 14755 CR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERATORE CNC

Società metalmeccanica con sede a Busto Arsizio (VA) ricerca n. 1 OPERATORE CNC. La risorsa si occuperà della produzione di pezzi meccanici di alta precisione utilizzando macchine utensili a controllo numerico, svolgendo attività di attrezzaggio e preparazione macchina, gestione e modifica dei programmi CNC, conduzione e monitoraggio della produzione, controllo qualità dei pezzi lavorati, manutenzione ordinaria delle macchine e pulizia della postazione a fine giornata. Requisiti indispensabili: esperienza pregressa nella mansione, diploma di scuola superiore, discreta conoscenza della lingua inglese, buon utilizzo del PC, precisione, affidabilità, capacità di lavorare in team, possesso di patente B, preferibilmente automunito. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scopo assunzione, con orario a tempo pieno. Range retributivo mensile lordo: da euro 1.800 a euro 2.300. La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. (RIF: 14754 CR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: ADDETTO/A AL LAVAGGIO E MENSA

Il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio per azienda di Gorla Minore cerca 1 ADDETTO/A AL LAVAGGIO E MENSA. La risorsa si occuperà di effettuare pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature di cucina seguendo le procedure HACCP e rispettando le norme igienico-sanitarie. Necessaria minima esperienza nella mansione, preferibile avere disponibilità auto. Si offre contratto part-time di 25 ore settimanali a tempo determinato. Retribuzione lorda 918,38 euro. (Rif. 14751AV)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO GAROLFO (MI): ESCAVATORISTI/AUTISTI

Società operante nel settore del recupero, trattamento e riciclo di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, con sede a Busto Garolfo (MI), ricerca 3 ESCAVATORISTI/AUTISTI. La risorsa si occuperà del trasporto di cassoni scarrabili, materiali inerti e rifiuti mediante autotreno, rimorchio e carrellone per il trasporto di mezzi e macchine operatrici, nonché della conduzione di escavatori e macchine movimento terra per le attività di carico, scarico e movimentazione dei materiali presso impianti e cantieri. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore movimento terra, possesso delle patenti C, CE e CQC in corso di validità, preferibile disponibilità a trasferte, patente B e auto, affidabilità e autonomia operativa. Si offre contratto a tempo indeterminato, full time, RAL indicativa compresa tra € 35.000 e € 40.000. (Rif. 14750 CR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO GAROLFO (MI): ADDETTO/A ALLA PESA

Società operante nel settore del recupero, trattamento e riciclo di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, con sede a Busto Garolfo (MI), ricerca 1 ADDETTO/A ALLA PESA. La risorsa si occuperà della gestione delle operazioni di pesatura dei mezzi in ingresso e in uscita dall’impianto, dell’accettazione degli autisti, della verifica e registrazione della documentazione di trasporto, dell’inserimento dati a gestionale e del supporto alle attività amministrative e logistiche, garantendo precisione e correttezza delle procedure nel rispetto delle normative vigenti. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione o in ambito logistico/amministrativo, utilizzo del PC e dei principali applicativi informatici, discreta conoscenza della lingua inglese, patente B e auto. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, full time, RAL € 28.000. (Rif. 14749 CR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO GAROLFO (MI): OPERATORE/TRICE DI IMPIANTO

Società operante nel settore del recupero, trattamento e riciclo di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, con sede a Busto Garolfo (MI), ricerca 1 OPERATORE/TRICE DI IMPIANTO. La risorsa si occuperà della gestione operativa dei macchinari, della cernita e selezione dei materiali, del monitoraggio delle attività produttive e del supporto ai processi di recupero e riciclo, garantendo efficienza operativa nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione o in contesti produttivi analoghi, utilizzo del PC e dei principali applicativi informatici, discreta conoscenza della lingua inglese, patente B e auto. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, full time, RAL € 28.000. (Rif. 14748 CR)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TECNICO/A DI CANTIERE

Il Centro per l’Impiego di Busto Arsizio per ditta operante nel settore edile cerca 1 TECNICO/A DI CANTIERE. La figura si occuperà di coordinare gli operai e di gestire i materiali e le scadenze direttamente sul luogo di lavoro. Preferibile esperienza nella mansione. Necessaria la patente B e disponibilità auto. Si offre contratto a tempo indeterminato tempo pieno da lunedì a venerdì con retribuzione di 2.173 euro lordi. La ricerca è ricolta ad entrambi i sessi. (Rif. 14736AV)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: TIROCINIO come SEGRETARIA/O D’UFFICIO

Autoscuola con sede a Castellanza (VA) offre 1 TIROCINIO come SEGRETARIA/O D’UFFICIO. La risorsa sarà formata nelle seguenti attività: elaborazione e gestione delle pratiche automobilistiche, utilizzando portali della Motorizzazione civile e del PRA; archiviazione digitale e cartacea delle pratiche; coordinamento agende degli istruttori di guida; attività di front-office a contatto con clientela. Requisiti: diploma di scuola superiore; buone competenze informatiche con ottima conoscenza del pacchetto Office; patente B, automunita/o. Si offre tirocinio con orario part-time: lun.-ven.: 9.30/12.00-15.00/19.00. Prevista indennità di partecipazione. (Rif. 14735 PC)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CONSULENTE DEL LAVORO ABILITATO/A

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca: n. 1 CONSULENTE DEL LAVORO ABILITATO/A. Mansioni: consulenza ai clienti dello studio su tematiche afferenti i rapporti di lavoro, pratiche previdenziali, pensionistiche e tributarie. Requisiti: laurea e abilitazione alla professione (iscrizione all’albo), preferibile aver maturato esperienza pregressa nello stesso ambito; preferibile ma non indispensabile una buona conoscenza del gestionale paghe GIS RANOCCHI e della lingua inglese; preferibile residenza nei limitrofi. Orario di lavoro: tempo pieno. Si offre: contratto a tempo indeterminato o collaborazione con P.Iva. Fascia retributiva: RAL 25.000 Euro / 30.000 Euro su 14 mensilità. (RIF:14678MI)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MERCALLO: ADDETTO/A ALLA SEGNALETICA STRADALE

Azienda operante nel settore delle infrastrutture e della sicurezza stradale ricerca 2 ADDETTI/E alla SEGNALETICA STRADALE. Le risorse si occuperanno dell’installazione, manutenzione e ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale, garantendo il rispetto delle normative vigenti e degli standard di sicurezza. Requisiti richiesti: diploma, preferibile esperienza, patente B indispensabile, disponibilità ad eventuale lavoro notturno e di sabato. Si offre: contratto full time a tempo determinato in somministrazione 4 mesi con possibilità di futura stabilizzazione. Sarà applicato CCNL Gomma Plastica, 1 livello; retribuzione prevista: euro 1.800/1.900 lordi mese e indennità di mensa pari a euro 15 pranzo , euro 18 cena. (Rif.14786)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: AIUTO MURATORE

Azienda edile con sede operativa in zona Ferno assume 1 AIUTO MURATORE che supporterà alle lavorazioni edili, si occuperà di: preparazione e movimentazione di materiali, demolizioni, assistenza al muratore e riordino cantiere. Requisiti richiesti: preferibile esperienza, buona conoscenza lingua italiana, patente B, disponibilità ad eventuali trasferte in ambito provinciale. Si offre: contratto full time a tempo determinato 6 mesi. Sarà applicato CCNL F08P Edilizia Operai, 1 livello; retribuzione prevista: euro 1.300/1.400 lordi al mese. (Rif.14779)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: MURATORE

Azienda edile con sede operativa in zona Ferno assume 1 MURATORE SPECIALIZZATO con . La persona si occuperà di esecuzione opere murarie, ristrutturazioni, demolizioni e ripristini, posa pavimenti e rivestimenti. Requisiti richiesti: consolidata esperienza, meglio se anche come piastrellista, patente B, disponibilità ad eventuali trasferte in ambito provinciale, buona conoscenza lingua italiana. Si offre: contratto full time a tempo determinato 6 mesi. Sarà applicato CCNL F08P Edilizia Operai, 2 livello; retribuzione prevista: 1500-1600 euro lordi al mese. (Rif.14778)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: ESTETISTA ESPERTA

Centro estetico di Samarate cerca 1 ESTETISTA con esperienza. La persona si occuperà di estetica generale, massaggi, trattamenti viso/corpo, epilazione. Requisiti richiesti: qualifica di estetista; esperienza nella mansione; automunita/o. Si offre: contratto part time 20 ore settimanali su turni (dal martedì al sabato), con possibile trasformazione in full time. Iniziale tempo determinato di 3 mesi; CCNL acconciatura/estetica; in base all’esperienza della persona, retribuzione: 1300-1600 euro lordi al mese, da riparametrare al part time. (Rif.14768)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: TIROCINIO come RICAMATORE/TRICE

Azienda specializzata nella creazione di borse di tessuto cerca per la propria sezione e-commerce di Cardano al Campo n. 1 TIROCINANTE RICAMATORE/TRICE che imparerà ad utilizzare le macchine da ricamo per la realizzazione di personalizzazioni e a gestire la presa in carico e la chiusura degli ordini. E” gradito titolo di studio in ambito moda, buona conoscenza della lingua inglese. Si offre tirocinio di 6 mesi, full time. Indennità d partecipazione al tirocinio 800 euro mensili. (Rif. 14763)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

RANCO: APPRENDISTA PASTICCIERE/A

Per azienda specializzata nella produzione di pasticceria artigianale senza glutine di Ranco, ricerchiamo n. 1 APPRENDISTA PASTICCIERE/A per la produzione, farcitura, confezionamento ed etichettatura di prodotti, pulizia utensili e postazione di lavoro. Non è richiesta esperienza nella mansione, preferibile possesso di patente B. Si offre contratto di apprendistato full time con orario 08-12/13.30-17.30. Retribuzione lorda annua 18.000 euro. (Rif. 14762)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: CARPENTIERE/A METALLICO/A

Per azienda di fabbricazione e manutenzione di impianti di sollevamento in Samarate ricerchiamo 1 CARPENTIERE/A METALLICO/A con le seguenti mansioni: lettura del disegno meccanico, preparazione dei materiali, taglio e lavorazione della carpenteria, assemblaggio delle strutture metalliche, saldatura, assemblaggio meccanico della macchina, finiture e verniciatura, preparazione del carroponte per la spedizione, collaborazione nelle attività di carico e scarico dei materiali. Si offre contrato di lavoro a tempo indeterminato, orario full time flessibile. Retribuzione Annua Lorda 26.200 euro (Rif. 14743)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: TECNICO/A MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A

Per azienda di fabbricazione e manutenzione di impianti di sollevamento in Samarate ricerchiamo 1 TECNICO/A MANUTENTORE/TRICE ELETTROMECCANICO/A. La risorsa svolgerà ispezioni periodiche e manutenzione preventiva e programmata sugli impianti di sollevamento (carriponte, gru, paranchi) presso le aziende clienti, in quota 5/8 metri, ricerca guasti e riparazioni, installazione e montaggio di impianti nuovi, verifiche di sicurezza. Il lavoro si svolge con utilizzo PLE. Si richiede titolo di studio in ambito meccanico o elettromeccanico, disponibilità a flessibilità oraria e straordinari compreso sabato mattina. Si offe contratto a tempo indeterminato, full time, pranzi pagati con carta aziendale. Retribuzione Annua Lorda 26.200 euro. (Rif. 14741)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ESTETISTA QUALIFICATA/O

Centro estetico in Gallarate cerca ESTETISTA QUALIFICATA/O. La risorsa si occuperà di estetica generale e/o avanzata, capacità di vendita e organizzazione del lavoro, nails. Requisiti richiesti: formazione specialistica di settore ed esperienza oppure titolo di studio e disponibilità all’apprendistato, patente B. Si offre: contratto part time 20 ore settimana a tempo determinato con possibilità di proroghe e stabilizzazione. Retribuzione commisurata all’esperienza 1400/1500 euro lordi / 900/1000 lorda mese euro lordi, entrambi da riparametrare al part time. (Rif. 14737)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CAMERIERA/E DI SALA

Azienda operante nel settore della ristorazione a Gallarate cerca 1 CAMERIERA/E DI SALA. La persona si occuperà di accoglienza dei clienti, preparazione e servizio tavoli. Si richiede: patente B per eventuali consegne con mezzo aziendale. Gradita pregressa esperienza, anche breve, nel ruolo e conoscenza base della lingua inglese. Si offre contratto di 28 ore settimanali su turni; riposo il martedì e la domenica a pranzo. Iniziale tempo determinato di 3 mesi con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato. Inquadramento: CCNL Turismo Pubblici Esercizi, 6° livello. Retribuzione: 1100 euro lordi/mese (calcolati su 28 h), 14 mensilità. (Rif. 14716)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CITTIGLIO: PIZZAIOLO/A

Per attività di ristorazione operante nel cittigliese siamo alla ricerca di 1 PIZZAIOLO/A. Si richiede esperienza pregressa, anche minima. Si offre contratto full time coi seguenti orari: martedì e mercoledì 10:00-15:00;da giovedì a domenica 10:00-15:00 e 18:00-22:30. Contratto a tempo determinato di 6 mesi. CCNL di riferimento: ristorazione. Retribuzione lorda mensile:?1800. (Rif. 14775VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: ADDETTO/A AL TORNIO/FRESA

Azienda operante nel settore della produzione e commercializzazione di componenti per l’industria con sede a Besozzo, ricerca 1 ADDETTO/A AL TORNIO/FRESA che abbia maturato un’esperienza, anche breve, su TORNI e/o FRESE manuali che sia interessato/a ad intraprendere un percorso di crescita professionale come tornitore/tornitrice – fresatore/fresatrice. Si richiede quindi una precedente esperienza, anche minima, nella fresatura e/o tornitura. Completa il profilo il possesso della patente B. Orario: full-time; Contratto: tempo indeterminato. Retribuzione Annua Lorda: tra 22.000 e 25.000 CCNL Commercio. (Rif. 14730DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LUINO: IMPIEGATO/A PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

Impresa che offre servizi di assistenza, consulenza e disbrigo di pratiche burocratiche relative ai veicoli e alla mobilità ricerca per la filiale di Luino N. 1 IMPIEGATO/A PER PRATICHE AUTOMOBILISTICHE, preferibile esperienza nel settore di assistenza alla registrazione di autoveicoli, esperto nell”uso del pc e con titolo di studio Secondaria di Secondo Grado (Diploma), con conoscenza discreta delle lingue straniere. E’ preferibile il possesso della patente B. Si offre contratto part-time (20 ore settimanali) per 4 mesi. Retribuzione lorda mensile: Euro 773.72. (Rif. 14788LMT).

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

TRADATE: SALDATORI

Azienda metalmeccanica di Tradate cerca 3 SALDATORI MIG O TIG SU ALLUMINIO. Requisiti richiesti: insispensabile esperienza. Preferibile mezzo proprio per recarsi sul luogo di lavoro, che è raggiungibile anche con mezzi pubblici. Si offre iniziale contratto in somministrazione o assunzione diretta in base all”esperienza già maturata; durata 6 mesi con finalità di inserimento a tempo indeterminato. Orario su 3 turni, retribuzione mensile lorda Euro 2.064,88 e welfare aziendale aggiuntivo. (Rif. 14790R)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTI/E MONTAGGIO RADIATORI

Azienda metalmeccanica di Tradate cerca 3 ADDETTI/E AL MONTAGGIO DI RADIATORI. Gli operatori dovranno montare assiemi utilizzando attrezzi da banco come cacciaviti, chiavi e trapani. Requisiti richiesti: necessaria esperienza maturata anche in settori diversi, conoscenze informatiche di base. Preferibile mezzo proprio per recarsi sul luogo di lavoro, che è raggiungibile anche con mezzi pubblici. Si offre iniziale contratto in somministrazione di 6 mesi con possibilità di stabilizzazione, su 2 turni, retribuzione mensile lorda Euro 2.022,12 e welfare aziendale aggiuntivo. (Rif. 14789R)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: 4 ADDETTI/E ASSEMBLAGGIO

Azienda metalmeccanica di Tradate cerca 4 ADDETTI/E ALL’ASSEMBLAGGIO. Gli operatori dovranno assemblare manualmente radiatori in alluminio leggendo il disegno meccanico. Requisiti richiesti: preferibile esperienza di assemblaggio maturata anche in settori diversi e auto per raggiungere il luogo di lavoro. Si offre iniziale contratto in somministrazione di 6 mesi, su 3 turni, retribuzione mensile lorda Euro 1.979,37 e welfare aziendale aggiuntivo. (Rif. 14787R)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTELSEPRIO: ADDETTO/A STAMPAGGIO ACCIAIO

Azienda metalmeccanica di Castelseprio cerca 1 ADDETTO/A STAMPAGGIO ACCIAIO. La risorsa si occuperà della stampa di pezzi in acciaio con pressa a bilanciere riscaldati con elettroricalcatrice. Non è richiesta esperienza ma interesse ad apprendere il mestiere. Necessario mezzo proprio per raggiungere la sede. Orario a giornata, richiesta la disponibilità per 2 turni (7.00/15.00 e 15.00/23.00). Si offre tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, retribuzione mensile lorda Euro 1.811,11. (Rif.14761R)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TERMOIDRAULICO/A

Azienda termoidraulica di Tradate cerca 1 TERMOIDRAULICO/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nell’installazione impianti termoidraulici, condizionamento e riparazioni, uso PC, patente B e automunito/a, preferibile residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato, giornata, retribuzione mensile lorda euro 1.887,00. (Rif. 14753)

Rivolgersi a CPI del TRADATESE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CANTELLO: OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI/IE

Agenzia per il lavoro per Rsa di Cantello cerca 1 OPERATORE/TRICE SOCIO SANITARIO. Indispensabile possesso attestato OSS ed esperienza; preferibile possesso patente B ed automuniti; Orario: tempo pieno 38 ore settimanali su tre turni anche notturni. Contratto: somministrazione di 1 anno tramite agenzia. RAL 21600 euro (Rif. 14769 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MORNAGO: GEOMETRA

Vetreria specializzata lavorazione vetro piano cerca 1 GEOMETRA per inserimento ordini e uso CAD. Indispensabile possesso diploma geometra o similari; ottimo utilizzo CAD e pacchetto office; possesso patente B; indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato; Orario: tempo pieno (8-16). Contratto: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Ral euro 22100. (Rif. 14766 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MORNAGO: APPRENDISTI/E

Vetreria specializzata nella lavorazione vetro piano cerca 2 APPRENDISTI/E ADDETTI/E TAGLIO E ASSEMBLAGGIO VETRO. Non è necessaria esperienza; indispensabile età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato; licenza media; uso base pc; possesso patente B; Orario: tempo pieno (8-16). Contratto: apprendistato. Ral euro 20800. (Rif. 14765 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALPENSA: JUNIOR HR ASSISTANT

Società di handling operante su Malpensa (Terminal 2) seleziona nr. 1 JUNIOR HR ASSISTANT. Si ricerca una persona che si occupi di fornire supporto amministrativo all’ufficio HR, occupandosi, a titolo esemplificativo, di attivazione di corsi di formazione, di supporto all’onboarding dei nuovi assunti, di prenotazione di visite mediche e di esami per il rinnovo delle patenti aeroportuali dei dipendenti. Richiesto diploma di scuola superiore, buona attitudine alle relazioni interpersonali e al lavoro in team, precisione, ottimo utilizzo di Office e Outlook. La conoscenza della lingua inglese sarà considerata un plus. Si offre contratto part-time fra le 21 e le 25 ore settimanali, con orario da definire secondo le esigenze del lavoratore selezionato. RAL tra 22.495 e 23.494 euro (da riproporzionare in base all’orario contrattuale concordato). Benefit: parcheggio gratuito (Rif. SI 14784)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CAIRATE – TRADATE: ADDETTI/E MAGAZZINO E PESATURA

Azienda chimica specializzata nella cosmesi tricologica seleziona ADDETTI/E MAGAZZINO E PESATURA per i suoi stabilimenti di Cairate e di Tradate. Le persone individuate eseguiranno operazioni di pesatura di materie prime destinate alla produzione di creme e tinte, secondo specifiche istruzioni operative assegnate. Verificheranno la conformità dei materiali rispetto alla documentazione, alla quantità e alle specifiche richieste. Effettueranno inoltre attività di carico e scarico e movimentazione di materiali grezzi. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Si cercano persone con esperienza pregressa in ambito produttivo, buona manualità. Preferibile provenienza da settore chimico e possesso di diploma. Orario a tempo pieno 40 ore settimanali su turni con orario 6-14 e 14-22, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione mensile lorda 1905,04 euro; previsti buoni pasto e welfare aziendale. (Rif. SI 14783)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ADDETTO/A PULIZIE

Industria nel settore tessile ricerca per la sede di Somma Lombardo 1 ADDETTO/A PULIZIE. La persona si occuperà della tenuta in ordine e pulizia degli spazi interni ed esterni della produzione. Orario par time dalle 08.00/12.00 oppure dalle 13.30/17.30. Sede di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato. Retribuzione mensile lorda iniziale di 1.760 euro da riproporzionare in base al part-time (Rif. MD 14782)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

: ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO

Azienda chimica specializzata nella cosmesi tricologica seleziona ADDETTI CONFEZIONAMENTO per i suoi stabilimenti di Cairate e di Tradate. Le persone selezionate svolgeranno diverse operazioni su linee manuali ed automatiche nell’ambito di attività di riempimento e confezionamento di prodotti finiti quali tinte, creme e liquidi per parrucchieri. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Si cercano persone con esperienza pregressa in ambito produttivo, buona manualità, precisione e flessibilità. Orario a tempo pieno 40 ore settimanali su turni con orario 6-14 e 14-22, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione mensile lorda 1905,04 euro; previsti buoni pasto e welfare aziendale. (Rif. SI 14781)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ

Industria nel settore tessile ricerca per la sede di Somma Lombardo 1 ADDETTO/A CONTROLLO QUALITÀ. La persona si occuperà del controllo dei tessuti, in produzione, tramite utilizzo di specole. Richiesta licenzia media e uso di applicativi elettronici. Orario full time con turni in fasce 06.00/14.00 – 14.00/22.00. Sede di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo assunzione a tempo indeterminato. Retribuzione mensile lorda iniziale di 1.760 euro (Rif. MD 14777)

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CASTELLANZA: ADDETTO/A BACK OFFICE

Azienda nel settore tessile, con sede a Castellanza, è alla ricerca di 1 ADDETTO/A BACK OFFICE da inserire all’interno del team commerciale. La risorsa individuata si occuperà di gestione degli ordini (inserimento tramite gestionale aziendale e monitoraggio delle spedizioni), gestione delle comunicazioni con i clienti via email e telefono. Al candidato/a è richiesto il possesso del diploma o laurea, conoscenza della lingua inglese e buona padronanza del pacchetto office (Word, Excel, Outlook). Zona di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Previsto contratto part time con distribuzione oraria da definire in sede di colloquio. Assunzione a tempo determinato 6 mesi. Retribuzione mensile lorda 1853 euro da riproporzionare in base al part-time. Benefit previsti: mensa, premio produzione e 14 mensilità. (Rif. MD 14776)

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BUSTO ARZIZIO: ADDETTO/A BACK OFFICE

Azienda nel campo dei servizi ambientali, per la sede di Busto Arsizio, è alla ricerca di 1 ADDETTO/A BACK OFFICE. La persona selezionata si occuperà di attività di reception e segreteria, inserimento dati tramite gestionale aziendale, archiviazione documenti e gestione della posta elettronica. I candidati dovranno essere in possesso di diploma di scuola superiore, con buona conoscenza del pacchetto office e posta elettronica, predisposizione al rapporto con il pubblico. Gradita la conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Previsto orario full time di 38h settimanali da lunedì a venerdì. Si offre contratto tempo determinato di 6 mesi. RAL pari a 28.833,69 euro (Rif MD 14773)

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BESOZZO: OPERAIO/A GENERICO

Azienda nel settore della produzione di pasticceria, per la sede di Besozzo, ricerca 1 OPERAIO/A GENERICO. La persona, in supporto ai dipendenti del reparto produzione di pasticceria, si occuperà di attività di riempimento e rifinitura dei prodotti dolciari, confezionamento ed etichettatura. Richiesta licenzia media, buona manualità e preferibile possesso patente B. Orario di lavoro da lunedì a sabato dalle 09.00/16.00 oppure 09.00/15.00. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. Retribuzione lorda mensile 1599 euro (Rif. MD 14772)

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CASALE LITTA: OPERAIO/A

Azienda nel settore metalmeccanico, con sede a Casale Litta ricerca 1 OPERAIO/A. La persona selezionata sarà di supporto al reparto di montaggio e lavaggio di macchine industriali, si occuperà di attività di carico/scarico di materiale e tenuta in ordine della produzione. Orario di lavoro tempo pieno dalle 7.00 alle 16.00 (prevista un’ora di pausa pranzo), da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi scopo inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione lorda mensile 2200 euro. Benefit: mensa e welfare aziendale (Rif. MD 14771)

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MALPENSA: ADDETTO/A PULIZIE

Azienda di multiservizi, operante presso lo scalo di Malpensa Aeroporto, ricerca 1 ADDETTO/A PULIZIE. La persona si occuperà di pulizia e sanificazione delle aree interne dell’aeroporto (spazi comuni, aree di transito, gate e servizi igienici) e delle aree esterne (zone di accesso, arrivi e partenze). Orario part time 21 ore settimanali su fasce orarie 08:00-12:00 e 16:00-20:00, con riposi a scalare da lunedì a domenica. Si offre contratto iniziale di 7 mesi scopo inserimento tempo indeterminato. Retribuzione mensile lorda pari a 1306 euro per un tempo pieno, da riproporzionare su orario part-time. (Rif. MD 14770)

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SARONNO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Azienda metalmeccanica di Saronno, specializzata nella produzione di componenti decorativi per l’industria automobilistica, ricerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. La persona si occuperà di pulire gli uffici, le sale riunioni, le scale, i bagni e le aree comuni anche all’interno dello stabilimento produttivo. Richiesta esperienza nel ruolo. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici. Orario settimanale part-time 21 ore, da lunedì a venerdì, indicativamente dalle ore 6 alle ore 12. Si offre contratto a tempo indeterminato. Retribuzione mensile lorda di 1229 euro. (Rif. SI 14764)

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VARESE: IMPIEGATO/A

Azienda specializzata nella realizzazione di articoli di pelletteria di lusso ricerca a Varese 1 IMPIEGATO/A. Le attività previste sono: segreteria generale, inserimento dati, archiviazione documentazione, supporto all’ufficio amministrativo. Si ricercano persone diplomate, preferibilmente con esperienza in ambito impiegatizio, dotate di flessibilità, velocità di apprendimento e buona attitudine alla relazione interpersonale. Orario part-time, 21 ore settimanali, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato 6 mesi, scopo stabilizzazione a tempo indeterminato. Retribuzione mensile lorda pari a 1814 euro per un tempo pieno, da riproporzionare in base al part-time. (Rif. SI 14759)

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FAGNANO OLONA: OPERAIO/A CARTOTECNICO/A

Azienda del settore cartotecnico sita a Fagnano Olona ricerca 1 OPERAIO/A CARTOTECNICO/A. La persona opererà nel reparto “sfridatura”, occupandosi di preparazione e controllo delle commesse per i macchinari “piega-incolla” e di pulizia manuale dei bancali per le successive lavorazioni. Si cercano persone con esperienza di lavoro in reparti produttivi. Orario a tempo pieno, 40 ore settimanali. In alternativa, possibilità di part-time 21 ore con orario indicativo 8-12. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione mensile lorda 1456 euro (importo per full-time; stipendio da riproporzionare per part-time). (Rif. SI 14757)

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CARONNO PERTUSELLA: MAGAZZINIERE

Azienda di Caronno Pertusella operante nel settore elettrico e delle costruzioni meccaniche è alla ricerca di 1 MAGAZZINIERE. Alla persona saranno affidate tutte le attività di gestione materiali in entrata, con carico- scarico merci tramite muletto, la preparazione delle spedizioni e l’organizzazione dei materiali per le singole commesse per le linee produttive. Si ricercano profili con esperienza pregressa in ambito logistico, preferibilmente in possesso di diploma di scuola superiore, organizzate, in possesso di patentino muletto (anche da rinnovare), automunite. Orario a tempo pieno 40 ore settimanali, da lunedì a venerdì. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione mensile netta 1400 euro. (Rif. SI 14752)

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ALBIZZATE: AIUTO MAGAZZINIERE

Società di Albizzate operante nel settore della progettazione e realizzazione di giardini su misura seleziona 1 AIUTO MAGAZZINIERE. La persona si occuperà di supportare la preparazione dei mezzi dei giardinieri (organizzazione materiali e macchinari per le uscite dai clienti, carico e scarico degli stessi dai furgoni) e si occuperà di mantenere pulito ed ordinato il magazzino. Si ricercano profili con esperienze lavorative preferibilmente in ambito operativo/ produttivo. Luogo di lavoro raggiungibile con mezzi pubblici. Orario a tempo pieno 40 ore settimanali (con possibilità di optare anche per part-time a 21 ore settimanali). Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. CCNL florovivaisti. Retribuzione mensile lorda per un tempo pieno compresa fra i 1200 e i 1300 euro. (Rif. SI 14742)

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TRADATE: ADDETTO/A DI PRODUZIONE

Azienda di Tradate operante nel settore gomma-plastica ricerca 1 ADDETTO/A DI PRODUZIONE. La persona sarà adibita ad operazioni di supporto al reparto di coloritura (rifornimento tramogge, gestione macchinari, gestione fine linea). Richiesta esperienza in ambito produttivo, meglio se nel settore gomma-plastica, precisione e affidabilità. Gradito possesso diploma di scuola secondaria superiore. Luogo di lavoro non servito da mezzi pubblici. Orario di lavoro 40 ore settimanali, da Lunedì a Venerdì, su tre turni alternati. Assunzione iniziale in somministrazione con durata 12 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato in azienda. Contratto chimico, retribuzione lorda mensile 1905 euro. Benefit: buoni pasto da 8 euro (Rif. SI 14732)

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VARESE: LAVAPIATTI e TUTTOFARE

Hotel sito nel centro di Varese ricerca 1 LAVAPIATTI e 1 TUTTOFARE. Attività previste per lavapiatti: preparazione stoviglie al lavaggio automatico, pulizia attrezzature e locale cucina. Attività previste per tuttofare: facchinaggio, pulizia aree comuni, supporto ai manutentori, preparazione sale meeting. Si ricercano persone flessibili, dotate di buone doti relazionali, e preferibilmente residenti a Varese. Luogo di lavoro raggiungibile con mezzi pubblici. Orario part-time 21 ore settimanali, su turni da lunedì a domenica. No turni notturni. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. Retribuzione mensile lorda per un tempo pieno pari a 1422,60 euro, da riproporzionare su part-time. (Rif. SI 14728 -indicare per quale delle due mansioni ci si candida)

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SARONNO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE MACCHINARI

Azienda che si occupa di noleggio di attrezzature edili e macchinari seleziona, per la sede di Saronno, 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE MACCHINARI. La persona selezionata si occuperà della pulizia delle attrezzature e macchinari prima del noleggio, tenuta in ordine del piazzale interno ed eventuale carico e scarico dei macchinari con supporto del muletto. Si richiede possesso patente B e preferibile possesso patentino del muletto (prevista anche disponibilità da parte dell’azienda a farlo conseguire). Zona di lavoro non raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre contratto part- time di 21h, con orario da definire in sede di colloquio e tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 14583)

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ORIGGIO: AUTISTA CONSEGNATARIO

Per realtà consolidata nel settore del trasporto merci e della logistica con sede ad Origgio ricerchiamo 1 AUTISTA CONSEGNATARIO. La risorsa si occuperà del carico e della distribuzione ai clienti di pacchi di merce provenienti da ordini online. Si ricercano persone precise, in possesso di patente B e con dimistichezza alla guida di furgoni. Orario a tempo pieno 40 ore settimanali; prevista anche la possibilità di part-time verticale su tre giorni alla settimana per un totale di 24 ore, da lunedì a domenica. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14476)

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ARCISATE: AIUTO GIARDINIERE

Azienda florovivaista, per la sede di Arcisate, ricerca 1 AIUTO GIARDINIERE. La persona farà da supporto per la cura e manutenzione del verde tramite l’utilizzo di attrezzature da lavoro (es. forbici, vanga, rastrello) e attrezzature portatili (es. soffiatore, rasaerba). Prevista raccolta dello scarto prodotto. Richiesti possesso patente B e preferibile esperienza nella mansione. Zona di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Orario disponibile sia part time che full time da definire in sede di colloquio. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. MD 14295)

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MALPENSA: ADDETTO/A DI SCALO

Società di handling operante su Malpensa Terminal 2 ricerca nr. 1 ADDETTO/A DI SCALO. Le persone selezionate si occuperanno di accoglienza passeggeri e primo controllo documentale, di supporto in area accettazione bagagli, e, all’occorrenza, delle operazioni di imbarco/ sbarco passeggeri. I candidati ideali hanno una buona conoscenza della lingua inglese (minimo: livello B2), sono automuniti, sanno lavorare a contatto con il pubblico e gestire lo stress. Orario su turni da lunedì a domenica, con schema orario part-time di 20 o 30 ore settimanali, a seconda delle esigenze del lavoratore selezionato. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, scopo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. SI 14227)

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