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Tutti in campo per “Puliamo il Mondo”: volontari al lavoro a Saronno nell’area del retrostazione

Domenica 20 settembre l’iniziativa di Ambiente Saronno-Legambiente coinvolgerà cittadini, famiglie e bambini nella pulizia di via Varese, via Balaguer e via Gaudenzio Ferrari

Saronno - Puliamo il mondo 2025

Una mattinata per rimboccarsi le maniche, stare insieme e prendersi cura di uno degli angoli della città. Anche quest’anno Saronno aderisce a “Puliamo il Mondo”, l’iniziativa promossa da Legambiente che chiama a raccolta cittadini e volontari per contribuire concretamente alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici.

L’appuntamento è per domenica 20 settembre, dalle 10.30 alle 12, con ritrovo alle 10.30 nel parcheggio del supermercato di via Varese 21. La zona individuata per l’intervento è quella della retrostazione, in particolare via Varese, via Balaguer e via Gaudenzio Ferrari.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza: famiglie, bambini, giovani, adulti e semplici curiosi, così come a tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente e la propria città. Non servono particolari competenze, ma soltanto la voglia di dare una mano.

Ai partecipanti saranno forniti guanti, pettorine e sacchi, mentre il resto lo faranno l’entusiasmo e la collaborazione. L’obiettivo è infatti quello di trasformare una semplice attività di pulizia in un momento di condivisione e partecipazione, nel quale prendersi cura insieme dei luoghi in cui si vive.

«Pulire un’area verde, raccogliere un rifiuto abbandonato o restituire decoro a uno spazio pubblico può sembrare un gesto piccolo, ma rappresenta anche un modo concreto per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità – spiegano i promotori dell’iniziativa – Un ambiente più pulito significa infatti luoghi più belli, accoglienti e sicuri per tutti».

(Nella foto i partecipanti all’edizione 2025 di Puliamo il Mondo Saronno)

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Pubblicato il 08 Settembre 2026
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