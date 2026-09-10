Tutto pronto per AgriTradate, una domenica tra rapaci, animali della fattoria e attività agricole
Domenica 13 settembre dalle 9 alle 18 a Villa Inzoli la seconda edizione della manifestazione dedicata al mondo agricolo
Domenica 13 settembre a Villa Inzoli torna AgriTradate, manifestazione giunta alla seconda edizione che si svolgerà dalle 9 alle 18 e sarà a ingresso libero.
L’apertura ufficiale è prevista alle 10, alla presenza delle istituzioni cittadine e del Corpo musicale di Tradate. Per tutta la giornata sarà poi possibile seguire diversi percorsi tematici e assistere a dimostrazioni legate al mondo rurale e alla cura degli animali.
Tra gli appuntamenti in programma ci saranno la dimostrazione di volo di rapaci, una dimostrazione cinofila, il battesimo della sella e diversi laboratori. Per i più piccoli sono previste anche attività dedicate alla conoscenza del mondo agricolo: dalla sgranatura e molinatura dei cereali all’impasto, passando per il percorso degli odori, il riconoscimento di piantine e semi e la semina in vaso da portare a casa.
Uno spazio particolare sarà dedicato agli animali. I bambini potranno conoscere più da vicino il mondo delle api attraverso una teca didattica e cimentarsi nella mungitura manuale con la mucca mascotte Camomilla e le caprette Nerina e Fior di Latte.
Alle 12 aprirà il pranzo con il punto ristoro curato dalla Pro loco di Tradate, mentre per tutta la giornata sarà possibile acquistare prodotti agricoli e artigianali.
Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio alle dimostrazioni di potatura in quota, con l’utilizzo di funi in arrampicata, taglio di tronchi e attività forestali. Alle 16 è invece prevista la presentazione delle “Fattorie Varesine”, con gli animali e i prodotti presenti alla manifestazione.
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