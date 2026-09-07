Ubriachi al volante, droga e coltelli: ecco com’è andato il weekend sulle strade di Verbania
Servizio straordinario dell'Arma in tutta la provincia piemontese: quattro automobilisti nei guai per guida dopo aver bevuto o assunto droghe. Segnalate alla Prefettura tre persone trovate con stupefacenti
Controlli straordinari dei carabinieri nell’ultimo fine settimana in tutta la provincia di Verbania. I militari delle Sezioni Radiomobili e delle Stazioni hanno intensificato i servizi per prevenire i reati contro il patrimonio, contrastare spaccio e consumo di droga e verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Il bilancio è di nove persone denunciate e cinque segnalate alla Prefettura.
A Verbania un 32enne, senza patente, è stato rintracciato dopo aver provocato un incidente autonomo con danni soltanto alle cose e essersi allontanato. Sottoposto all’alcoltest, ha fatto registrare un tasso di 2,03 grammi per litro.
A Gravellona Toce una 41enne è stata trovata con due coltelli multiuso, con lame di 4 e 3,5 centimetri. A Premosello Chiovenda è stato denunciato un 33enne sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di permanenza notturna, non trovato nella propria abitazione durante il controllo.
A Santa Maria Maggiore, invece, due giovani di 27 e 19 anni hanno fornito false generalità ai militari. Accompagnati in caserma, sono stati identificati e denunciati.
Sul fronte della sicurezza stradale sono quattro gli automobilisti finiti nei guai. A Piedimulera un 27enne, con evidenti sintomi riconducibili all’assunzione di stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. A Vignone due donne, di 23 e 31 anni, sono state controllate con tassi alcolemici di 0,93 e 0,87 g/l. Sulla statale 34 una 26enne ha fatto registrare 0,85 g/l.
Ad Omegna un automobilista del 1980, con un tasso di 0,59 g/l, è stato invece sanzionato amministrativamente.
Tre persone controllate a Piedimulera e Bée sono state segnalate alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di stupefacenti, tra hashish e sigarette artigianali risultate positive ai test. Infine, in un esercizio pubblico di Oggebbio sono state riscontrate violazioni relative alla mancata esposizione di autorizzazioni, prezzi e cartellonistica obbligatoria, con sanzioni per complessivi 2.700 euro.
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